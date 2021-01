"Každý z vás je bez viny," odkazuje írsky premiér Martin obetiam

Írska vláda sa ospravedlnila za krivdy spáchané v domovoch pre matky a deti.

13. jan 2021 o 16:38 TASR

DUBLIN. Írsky premiér Micheál Martin sa v stredu oficiálne ospravedlnil za zaobchádzanie s nevydatými matkami a ich deťmi v domovoch spravovaných cirkvami i štátom.

"Hlboko sa ospravedlňujem za krivdu, ktorú zažili írske matky a ich deti, ktoré skončili (v takýchto domoch)," uviedol Martin v dolnej komore parlamentu. Dodal, že celá krajina ľutuje túto "veľkú generačnú krivdu". Obetiam tejto praxe Martin odkázal, že "každý z vás je bez viny" a "každý z vás si zaslúžil niečo oveľa lepšie".

Článok pokračuje pod video reklamou

Zverejnili závery vyšetrovania

Súvisiaci článok Supermarkety v Severnom Írsku hlásia problémy so zásobovaním potravinami Čítajte

V utorok v Írsku zverejnili závery šesť rokov trvajúceho vyšetrovania Komisie pre vyšetrovanie domovov pre matky a deti (CIMBH), ktorá skúmala pomery v 18 azylových domoch v rokoch 1922 - 1998, pričom zistila, že v nich za dané obdobie zomrelo asi 9000 detí. Zo správy tak vyplýva, že zomrelo až 15 percent v týchto domovoch narodených detí, čo je takmer dvojnásobok celoštátnej detskej úmrtnosti.

Mnohé z týchto malých detí boli pochované v hromadných alebo neoznačených hroboch.

V správe vyšetrovacej komisie sa uvádza, že o veľmi vysokej miere úmrtnosti v týchto domovoch vedeli v tom čase miestne i celoštátne orgány a bola zaznamenaná v oficiálnych dokumentoch.

Deti, ktoré matkám rutinne odoberali po pôrode, boli buď adoptované, alebo ich previezli do detských domovov prevádzkovaných cirkvou, katolíckou i protestantskou.

Správa CIMBH konštatuje, že veľa žien bolo v domovoch vystavených emocionálnemu zneužívaniu. Podľa vyšetrovateľov všetko nasvedčuje tomu, že matkám sa prejavovalo "len málo láskavosti", najmä v prípade pôrodu, čo na mnohé ženy pôsobilo traumatizujúco.

Vydali odporúčania

Vo svojej správe CIMBH uvádza, že hoci domovy matiek a detí existovali aj v iných krajinách, podiel nevydatých matiek, ktoré boli v ústavoch v Írsku, bol pravdepodobne najvyšší na svete.

Tieto inštitúcie v Írsku, historicky katolíckom štáte, existovali až do roku 1998.

CIMBH okrem toho vo svojej správe vydala 53 odporúčaní vrátane kompenzácií pre obete a uctenia si ich pamiatky.

Pred tým, ako premiér Martin v parlamente vystúpil s ospravedlnením v mene Írskej republiky, poslankyňa Holly Cairnsová upozornila, že na mieste bývalého domova pre matky a deti v Corku sa plánuje výstavba. Pripomenula, že v danej lokalite sú údajne pochované niektoré z detí narodených v domove.

Vyšetrujú podobné prípady

Vláda sa v tejto súvislosti vyslovila za "dôstojnú exhumáciu", a to nielen na pozemku v Corku, ale aj na iných miestach, a za identifikáciu a pochovanie všetkých obetí, informovala spravodajská stanica BBC.

V reakcii na udalosti v Írsku severoírsky parlament - Stormont - zadal výskum, či by sa malo uskutočniť vyšetrovanie týkajúce sa podobných domovov prevádzkovaných v Severnom Írsku. Rozhodnutie v tejto veci by malo byť známe do konca januára.

Patrick Corrigan z ľudskoprávnej organizácie Amnesty International vyzval podrobne preskúmať aj otázku nútených adopcií. Uviedol, že pozná prípady matiek, ktoré sa po desaťročiach od pôrodu pokúšali vypátrať svoje stratené deti, pričom zistili, že ich podpis na oficiálnych dokladoch je sfalšovaný.