New York vypovedá obchodné zmluvy s Trumpom

Rozhodnutie padlo po minulotýždňových násilnostiach v Kapitole.

13. jan 2021 o 16:24 TASR

NEW YORK. Mesto New York zruší po minulotýždňových násilnostiach v Kapitole obchodné zmluvy uzavreté s firmami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v stredu starosta New Yorku Bill de Blasio, píše agentúra AP.

"Mesto New York ukončuje všetky zmluvy so skupinou The Trump Organization. Náš právny tím posúdil zmluvy a jasne z nich vyplýva, že ak sú spoločnosť a jej vedenie zapojené do trestnej činnosti, máme právo túto zmluvu vypovedať," povedal De Blasio v rozhovore pre televíznu stanicu MSNBC.

"Podnecovanie povstania voči vláde Spojených štátov jednoznačne predstavuje trestnú činnosť," dodal.

The Trump Organization, ktorá zastrešuje asi 500 Trumpových firiem, má s mestom New York uzavreté zmluvy na prevádzku dvoch zimných klzísk a kolotočov v Central Parku, ako aj kontrakt na golfový kurz v štvrti Bronx. Podľa de Blasia Trumpova spoločnosť zarobí ročne na týchto zmluvách zhruba 17 miliónov amerických dolárov.

Ide o najnovší príklad toho, ako nepokoje vyvolané stúpencami republikánskeho prezidenta Trumpa zo 6. januára, pri ktorých prišlo o život päť ľudí, ovplyvňujú jeho obchodné záujmy, poznamenala AP.