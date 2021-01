Japonsko rozširuje núdzový stav

Obmedzenia sa budú vzťahovať už na viac ako polovicu obyvateľstva krajiny.

13. jan 2021 o 14:27 SITA

TOKIO. Japonsko pre pandémiu koronavírusu rozšírilo platnosť núdzového stavu na sedem ďalších prefektúr, čo znamená, že sa bude vzťahovať už na viac ako polovicu obyvateľstva krajiny.

Platnosť nadobudne vo štvrtok a potrvá do 7. februára. Oznámil to v stredu japonský premiér Jošihide Suga. Rozšírenie núdzového stavu v Japonsku prichádza necelý týždeň po tom, ako ho premiér vyhlásil pre Tokio a tri susedné prefektúry.



"Vážna situácia naďalej trvá. Tieto opatrenia sú nevyhnutné," povedal predseda vlády na tlačovej konferencii. Suga dodal, že Japonsko pozastaví platnosť výnimiek pre obchodné cesty do krajiny a počas platnosti núdzového stavu budú úplne zakázané návštevy zo zahraničia.