Počet pozitívnych Britov narastá, vláda chce zmierniť záťaž na nemocnice presunutím pacientov do hotelov

Nemocnice liečia o 55 percent viac prípadov než v apríli.

13. jan 2021 o 14:21 TASR

LONDÝN. Anglické zdravotníctvo zrejme presunie pacientov do hotelov, aby zmiernilo tlak na nemocnice zápasiace s narastajúcim počtom hospitalizácií ľudí chorých na COVID-19. V stredu to uviedla tlačová agentúra AP.

Britský minister zdravotníctva Matt Hancock v stredu povedal, že Národná zdravotná služba posudzuje rôzne spôsoby, ako znížiť záťaž na nemocnice. Jednou možnosťou je aj presťahovanie pacientov do hotelov, ak to bude vhodné. O diskusii o tomto návrhu informoval ako prvý denník The Guardian.

"Urobíme to len vtedy, ak to bude pre niekoho klinicky tá správna vec," uviedol Hancock pre stanicu Sky News. "V niektorých prípadoch ľudia nepotrebujú byť na nemocničnom lôžku," dodal.

Británia má najsmrtiacejší priebeh pandémie koronavírusu v Európe, zaznamenala už vyše 83.000 úmrtí. Počet obsadených nemocničných lôžok s pacientmi chorými na COVID-19 stále stúpa. Nemocnice v Anglicku teraz liečia o 55 percent viac prípadov ochorenia COVID-19 než počas prvého vrcholu pandémie vlani v apríli.