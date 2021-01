Líderka republikánov v Snemovni Trumpa pri impeachmente nepodporí

Tretia najvyššie postavená členka Republikánskej strany bude hlasovať proti Trumpovi.

13. jan 2021 o 8:41 SITA

WASHINGTON. Úsilie demokratov v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu zbaviť funkcie dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa začína naberať na obrátkach.

Tretia najvyššie postavená členka Republikánskej strany Liz Cheneyová podľa spravodajského portálu BBC uviedla, že v súvislosti s obvinením Trumpa z podnecovania vzbury bude hlasovať za impeachment.

"Prezident Spojených štátov sa nikdy nedopustil väčšej zrady svojho úradu a prísahy na ústavu," vyhlásila dcéra bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho a líderka republikánov v Snemovni reprezentantov.



Ak Cheneyová dodrží slovo, stane sa prvým lídrom podporujúcim obžalobu proti prezidentovi z vlastnej strany od čias Richarda Nixona (1969 - 1974), ktorého vládu poznačila aféra Watergate.

Nixon pred spustením procesu impeachmentu ako dosiaľ jediný prezident rezignoval na svoju funkciu.



Hlasovanie o impeachmente Trumpa sa očakáva v stredu. Demokrati predtým v pondelok predstavili rezolúciu o obžalobe, ktorej jediná stať poukazuje na Trumpove opakujúce sa falošné tvrdenia o tom, že vyhral novembrové prezidentské voľby a na prejav k davu jeho podporovateľov, ktorí neskôr vtrhli do Kapitolu. Tiež cituje telefonát so štátnym tajomníkom štátu Georgia, ktorého Trump vyzval, aby "našiel" dostatok hlasov na jeho výhru v štáte.



Podľa Cheneyovej Trump vyvolal zhromaždenie davu pred Kapitolom a "zapálil plameň útoku". Po jej stanovisku aj ďalší dvaja členovia Republikánskej strany, John Katko a Adam Kinzinger, uviedli, že by mohli hlasovať proti Trumpovi.