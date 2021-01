Ruské úrady požiadali súd o väzobné stíhanie Navaľného

Aktivista a kritik vlády neuposlúchol ultimátum na návrat do Ruska.

12. jan 2021 o 19:28 TASR

MOSKVA. Ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) požiadala moskovský súd, aby v neprítomnosti rozhodol o väzobnom stíhaní kritika Kremľa Alexeja Navaľného za to, že údajne porušil podmienky podmienečného trestu uloženého za priestupky, ktorých sa mal dopustiť ešte v roku 2014, a tiež za to, že sa vyhýba dohľadu ruských orgánov. Informovala o tom agentúra Reuters.

FSIN dala Navaľnému koncom decembra ultimátum, že ak sa nevráti to stanoveného termínu do vlasti z Nemecka, kde sa zotavuje po otrave nervovoparalytickou látkou typu novičok, bude mu hroziť vzatie do väzby.

Podľa samotného Navaľného je však pôvodný verdikt voči nemu politicky motivovaný.

Navaľnému súd v roku 2014 vymeral 3,5-ročný podmienečný trest a jeho brata Olega poslal do väzenia. Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) však neskôr ruskej vláde nariadil zaplatiť kompenzáciu pre oboch bratov za nespravodlivý proces.

"(Ruský prezident Vladimir) Putin je tak rozzúrený, že som prežil otravu, ktorú nariadil, že prikázal FSIN, aby sa obrátila na súd a požiadala, aby sa môj podmienečný trest zmenil na skutočný," napísal Navaľnyj na Twitteri.

Jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová ruské úrady obvinila, že sa Navaľného snažia zastrašiť, aby sa do Ruska nevrátil.

Opozičný politik totiž avizoval, že tak chce spraviť pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať v septembri. Putin vyhlásil, že Navaľnyj sa môže do Ruska vrátiť kedykoľvek, tak ako každý iný jeho občan.

Navaľnému prišlo nevoľno, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy.

Piloti urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia.

O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.

Testy vykonané v laboratóriách určených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdili, že jedom použitým v prípade otravy Navaľného bola nervovoparalytická látka zo skupiny novičok.