Neom, mesto budúcnosti bude mať 170 kilometrov a žiadne ulice či autá

Projekt je odpoveďou na výzvy ako znečistenie, doprava či preľudnenie.

12. jan 2021 o 13:58 SITA

BRATISLAVA. V Saudskej Arábii by malo vzniknúť futuristické mestské osídlenie bez áut a ulíc, ktoré bude rešpektovať okolitú krajinu. Plány na projekt The Line, ktorý bude súčasťou už dávnejšie ohláseného mesta Neom, predstavil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.

Mesto s nulovými emisiami

"Predstavujem vám The Line, mesto pre milión obyvateľov s dĺžkou 170 kilometrov, ktoré chráni 95 % prírody v rámci Neom, bez áut, ulíc a s nulovými uhlíkovými emisiami," skonštatoval bin Salmán, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti Neom.

Plány na výstavbu mesta Neom predstavili ešte v roku 2017. Vzniknúť by malo na neobývanom území v severozápadnom cípe Saudskej Arábie, medzi Červeným morom, Egyptom a Jordánskom.

Projekt, ktorý by sa mal stať predobrazom mestských aglomerácií budúcnosti, krajine pomôžu vybudovať popredné svetové technologické firmy.

Nič nebude ďaleko

The Line, 170-kilometrový pás "hyperprepojených komunít budúcnosti", by mal podľa plánov priniesť "revolúciu života v meste" a byť predobrazom toho, ako by mohli ľudia koexistovať v harmónii s planétou.

Nemali by tam byť žiadne autá ani ulice, no obyvatelia by pritom mali mať všetky každodenné potreby v dosahu päťminútovej chôdze. Informuje o tom oficiálna webstránka www.neom.com, podľa ktorej je projekt odpoveďou na najväčšie výzvy, ktorým ľudstvo čelí v súčasnosti, ako sú znečistenie, doprava či preľudnenie.



"Počas histórie ľudia stavali mestá tak, aby chránili svojich obyvateľov. Po priemyselnej revolúcii sa dostali do popredia stroje, autá a továrne. V mestách, ktoré sú považované za najrozvinutejšie na svete, strávia ľudia celé roky svojich životov cestovaním. Trvanie tohto cestovania by sa malo do roku 2050 zdvojnásobiť. Do roku 2050 sa bude musieť miliarda ľudí presťahovať pre rastúce emisie CO2 a stúpajúce hladiny morí. Deväťdesiat percent ľudí dýcha znečistený vzduch. Prečo by sme mali v záujme rozvoja obetovať prírodu? Prečo by malo každý rok pre znečistenie zomrieť sedem miliónov ľudí? Prečo by sme mali každoročne prísť o milión ľudí v dopravných nehodách? A prečo by sme mali akceptovať to, že strácame roky života dochádzaním?," uviedol ďalej korunný princ v súvislosti s projektom s tým, že je potrebné zmeniť koncept mesta.

Návrh s ohľadom na ľudí

The Line je podľa neho prvý raz za 150 rokov, keď výrazný mestský rozvoj navrhli s ohľadom na ľudí, nie podľa ciest.



Život v The Line by mala definovať pešia dostupnosť - všetky každodenné potreby, vrátane škôl, zdravotníckych a oddychových zariadení i zelene, by mali byť do päť minút chôdze.

Cestovanie v oblasti zabezpečia hyperrýchla doprava a riešenia autonómnej mobility, pričom žiadna cesta by nemala trvať dlhšie ako 20 minút.

Celý projekt by mala riadiť umelá inteligencia, ktorá by sa zároveň mala ďalej učiť a hľadať spôsoby, ako obyvateľom ešte viac zjednodušiť život. To všetko by malo byť zároveň napájané 100 % čistou energiou.



Projekt by mal do budúcnosti vytvoriť 380-tisíc pracovných miest a do roku 2030 by mal prispieť 180 miliardami saudskoarabských rialov (39,46 miliardy eur) do HDP krajiny. S jeho výstavbou by sa malo začať v prvom kvartáli roku 2021.