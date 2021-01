Čiernu skrinku z havarovaného lietadla už vytiahli

Potápači indonézskeho námorníctva prehľadávali dno Jávskeho mora.

12. jan 2021 o 12:54 SITA

JAKARTA. Potápači indonézskeho námorníctva, ktorí v utorok prehľadávali dno Jávskeho mora, našli záznamník letových údajov, tzv. čiernu skrinku, z lietadla spoločnosti Sriwijaya Air, ktoré sa v sobotu zrútilo so 62 ľuďmi na palube.



Zariadenie pomôže vyšetrovateľom zistiť, čo spôsobilo, že stroj Boeing 737-500 spadol počas silného dažďa krátko po vzlietnutí z Jakarty. Pri pátraní po čiernych skrinkách nasadili približne 160 potápačov. Šéf vojenského letectva, maršál Hadi Tjahjanto, uviedol, že ďalšiu čiernu skrinku zaznamenávajúcu hlasy v kabíne pravdepodobne nájdu čoskoro.



Asi 3600 záchranárov, 13 vrtuľníkov, 54 veľkých lodí a 20 menších člnov pri prehľadávaní oblasti najprv natrafilo na časti ľudských tiel či oblečenie. Trosky lietadla neskôr našli 23 metrov pod hladinou.



Predseda dopravného výboru Soerjanto Tjahjono vylúčil možný rozpad lietadla. Keď videl stav trosiek, skonštatoval, že stroj bol neporušený, kým nenarazil na morskú hladinu.



Ministerstvo dopravy po nehode uviedlo, že lietadlo malo pôvodne vzlietnuť o hodinu skôr, no let SJ182 pre zlé počasie odložili. Boeing vzlietol o 14:36 miestneho času a o štyri minúty zmizol z radaru po tom, ako pilot nahlásil výstup do výšky 8839 metrov. Jeho cieľom bolo mesto Pontianak na ostrove Borneo.