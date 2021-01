Johnsona kritizujú za jazdu na bicykli ďaleko od Downing Street

Britské pravidlá presne nedefinujú, čo znamená športovať v okolí bydliska.

12. jan 2021 o 11:38 ČTK

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson čelí kritike za jazdu na bicykli, ktorú podnikol v čase lockdownu.

V nedeľu ho zazreli zhruba jedenásť kilometrov od sídla na Downing Street, kde sa s rodinou zdržiava, keď sa bicykloval v Olympijskom parku na východe Londýna, informoval denník The Evening Standard.

Podľa kritikov tým porušil opatrenia, ktoré sám zaviedol. Námestník ministerky vnútra dnes vyhlásil, že cvičenie v okolí bydliska je povolené. Britské pravidlá okolie bydliska presne nedefinujú.

"Vzhľadom na súčasnú situáciu som bola v šoku, keď som ho videla, ako bezstarostne ide na bicykli," povedala denníku The Evening Standard svedkyňa Johnsonovho výletu.

Podľa pravidiel, ktoré britská vláda v Anglicku minulý týždeň zaviedla, je povolené športovať vonku, ale len v okolí bydliska.

Johnsona sa zastali

Premiéra sa už v pondelok zastal minister zdravotníctva Matt Hancock. "Je v poriadku, keď idete na dlhú prechádzku a skončíte sedem míľ od domova, to je v poriadku, ale mali by ste zostať v mieste bydliska," povedal.

Aj námestník ministerky vnútra Kit Malthouse dnes pre televíziu Sky News povedal, že dlhšie vychádzky na bicykli sú aj pri lockdowne povolené. "To, o čo ľudí žiadame, je, aby pri športovaní zostali v mieste bydliska," uviedol.

Čo tento pojem znamená, je však podľa neho "otázkou interpretácie". Ľudia však podľa neho "zhruba vedia", čo vláda myslí tým, keď vyžaduje lokálne športovanie.

Aj šéfka londýnskej polície Cressida Dicková dnes uviedla, že Johnsonov výlet nebol v rozpore so zákonom. Dodala však, že by polícii pomohlo, ak by existovala jasná definícia toho, čo znamená športovať v okolí bydliska.

Pokuta za vzdialenosť

Podľa stanice BBC vo vládnych pravidlách stojí, že "lokálne" znamená "zostať v dedine, meste alebo časti veľkého mesta", kde ľudia žijú.

O tom, ako ďaleko je možné sa z miesta bydliska vzdialiť, sa pritom v Británii v posledných dňoch živo diskutovalo.

Dve ženy totiž podľa stanice BBC dostali pokutu 200 libier, pretože sa odviezli autom osem kilometrov od miesta bydliska, než vyrazili na prechádzku do prírody. Polícia však neskôr pokutu zrušila a ženám sa ospravedlnila.

Koronavírus v Británii

V Británii, ktorá má 67 miliónov obyvateľov, od začiatku decembra opäť stúpajú denné prírastky nakazených, minulý týždeň sa niekoľkokrát dostali nad hranicu 60-tisíc.

Celkovo koronavírus SARS-CoV-2 odhalili u viac než 3,1 milióna ľudí. S covidom v Británii zomrelo viac ako 81-tisíc nakazených. V britských štatistikách úmrtí sa pritom zaznamenávajú iba ľudia, ktorí mali počas štyroch týždňov pred smrťou pozitívny test na koronavírus.

Podľa vládnych expertov infekčnejší variant SARS-CoV-2, ktorý odhalili na juhu Anglicka koncom vlaňajška, dominuje už takmer v celej krajine.