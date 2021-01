V Pakistane zabili policajta, chránil zdravotníkov očkujúcich proti obrne

Pomáhal pri očkovaní deti.

12. jan 2021 o 10:22 TASR

ISLAMABAD. Ozbrojenci na severozápade Pakistanu zastrelili v utorok policajta, ktorý zabezpečoval ochranu zdravotníkom očkujúcim deti proti detskej obrne, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na úrady.

Článok pokračuje pod video reklamou

S očkovaním pomáhajú tisíce zdravotníkov

Ozbrojenci podľa polície zaútočili na policajta v provincii Chajbar Paštúnchwá. Zdravotnícki pracovníci zranenia neutrpeli.

Súvisiaci článok Koronavírus prerušil očkovacie kampane, ohrozené sú milióny ľudí Čítajte

Úrady v Pakistane začali v pondelok novú očkovaciu kampaň proti detskej obrne, v rámci ktorej chcú podať vakcínu približne 40 miliónom deťom vo veku do piatich rokov. Do týždeň trvajúcej akcie sa zapoja desaťtisíce zdravotníkov po celej krajine.

Kampaň financuje OSN

Kampaň financovaná OSN má za cieľ odstrániť detskú obrnu, ktorá sa stále vyskytuje v Pakistane a Afganistane.

Zdravotnícki pracovníci, ktorými sú prevažne ženy, v sprievode policajtov navštevujú domácnosti v krajine a očkujú deti vo veku do päť rokov, píše DPA. Robia to niekoľkokrát do roka.

Na zdravotníckych pracovníkov často útočia militanti prepojení s teroristickou organizáciou al-Káida. Militanti zdravotníkov obviňujú zo špionáže a tvrdia, že vakcína proti detskej obrne má za cieľ sterilizovať deti.