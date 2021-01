Protesty v kapitole po sebe zanechali päť obetí, FBI už varuje pred ďalšími

Začať by sa mali už túto sobotu a pokračovať až do inaugurácie

12. jan 2021 o 9:35 SITA

Trumpovi podporovatelia vtrhli do Kapitolu. (Zdroj: SITA/AP)

WASHINGTON. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) varuje pred plánmi na ozbrojené protesty v hlavných mestách všetkých 50 amerických štátov a Washingtone, D.C pred inauguráciou nového prezidenta Joea Bidena.

V internej správe, o ktorej ako prvá informovala televízia ABC, upozornil, že protesty sa môžu začať neskôr počas tohto týždňa a trvať až do slávnostného skladania prísahy, ktoré sa uskutoční 20. januára.

Protesty majú začať už v sobotu

Vyšetrovatelia predpokladajú aj účasť členov extrémistických skupín. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní, ktorí správu čítali a priali si zostať v anonymite.

Podľa jedného z predstaviteľov začiatok protestov v amerických štátoch očakávajú od 16. januára, vo Federálnom dištrikte Kolumbia o deň neskôr, pričom v oboch prípadoch sa ráta s trvaním do 20. januára.

FBI uviedla, že sa nezameriava na pokojné protesty, ale na tie, ktoré "s násilím a ničením majetku ohrozujú ich bezpečnosť a bezpečnosť ďalších občanov".

Posledné protesty po sebe zanechali päť obetí

FBI varovala pred protestmi po minulotýždňových násilných nepokojoch podporovateľov dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa v Kapitole, ktoré zanechali piatich mŕtvych.



S nadchádzajúcou inauguráciou panujú medzi miestnymi a federálnymi úradmi obavy z ďalších násilností v hlavnom meste USA. Trump v pondelok vyhlásil vo Washingtone núdzový stav, ktorý bude platiť do 24. januára. Tento stav umožní Ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť a Federálnej agentúre pre zvládanie krízových situácií (FEMA) koordináciu s miestnymi úradmi, ak to bude potrebné.

Minister medzičasom odstúpil

Úradujúci minister pre vnútornú bezpečnosť Chad Wolf, ktorý medzičasom oznámil rezignáciu, uviedol, že vzhľadom na situáciu urýchlia zavedenie prísnejších bezpečnostných opatrení v súvislosti s inauguráciou a namiesto od 19. januára začnú platiť už od stredy.



Šéf Úradu Národnej gardy Daniel Hokanson informoval, že do soboty nasadia vo Washingtone najmenej 10-tisíc členov a ďalších päťtisíc môžu vyžiadať z ďalších štátov. V súčasnosti je v meste 6 200 členov Národnej gardy z federálneho dištriktu a piatich okolitých štátov.



Úrady tiež zakázali prístup verejnosti do areálu Kapitolu počas inaugurácie, pričom na podujatí sa budú môcť zúčastniť len ľudia so vstupenkami.

Starostka Dištriktu Kolumbia Muriel Bowser, guvernér Virgínie Ralph Northam a guvernér Marylandu Larry Hogan v pondelok vyzvali ľudí, aby sa pre "minulotýždňový násilnú vzburu a tiež pretrvávajúcu a smrteľnú pandémiu ochorenia COVID-19" zdržali inauguračných podujatí.