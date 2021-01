Morskú kravu našli s vyrytým menom Trumpa na chrbte

Lamantín širokonosý je v USA chránený.

12. jan 2021 o 8:40 TASR

HOMOSASSA SPRINGS. Úrady amerického štátu Florida a federálne úrady vyšetrujú prípad lamantína širokonosého, ktorého našli v rieke so slovom "Trump" vyrytým na chrbte. Informovala o tom v utorok agentúra AP.

Lamantíny sú chránené

Tohto morského cicavca spozorovali cez víkend v rieke Homosassa v okrese Citrus County, potvrdila Americká služba pre ryby a divokú zver (USFWS) a Komisia pre ochranu rýb a voľne žijúcich živočíchov na Floride.

Táto oblasť je vzdialená asi 130 kilometrov severne od mesta Tampa.

"Lamantíny širokonosé sú nevyhnutnou súčasťou ekosystémov, ktoré obývajú, a sú chránené podľa zákona o ohrozených druhoch a zákona o ochrane morských cicavcov," uviedla vo vyhlásení riaditeľka USFWS Aurelia Skipwithová.

Hrozí pokuta alebo rok väzenia

Podľa úradov sa nezdá, že by bol lamantín vážne zranený. Zdá sa, že slovo bolo vyryté do rias, ktoré rástli zvieraťu na chrbte, a nie do kože.

Úrady žiadajú o informácie verejnosť. Nezisková organizácia Centrum pre biologickú diverzitu v meste Tuscon v americkom štáte Arizona ponúka odmenu 5000 dolárov (približne 4110 eur) za informácie vedúce k odsúdeniu za tento čin.

Týranie lamantín, nazývaných aj morské kravy, je v USA federálny zločin, za čo hrozí pokuta až 50.000 dolárov (41.108 eur) alebo rok vo väzení.