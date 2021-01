Potvrdil Trumpovu prehru. Pence sa prvýkrát od násilností v Kapitole stretol s prezidentom

Pence nemá v pláne Trumpa odvolať.

12. jan 2021 o 7:13 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump a jeho viceprezident Mike Pence sa stretli v pondelok večer v Oválnej pracovni Bieleho domu. Informoval o tom vysokopostavený predstaviteľ administratívy.

Pence nemá úmysel odvolať Trumpa

Išlo o prvé stretnutie oboch politikov od minulotýždňového útoku Trumpových podporovateľov na budovu Kapitolu, sídlo amerického Kongresu vo Washingtone, napísala v utorok tlačová agentúra AFP.

Stretnutie naznačuje, že Trump a Pence vytvárajú spoločný front v čase, keď demokrati naliehajú na viceprezidenta, aby odvolal prezidenta ako nespôsobilého vykonávať úrad.

"Obaja mali dobrý rozhovor," povedal o stretnutí predstaviteľ. Uskutočnilo sa v období, keď demokrati vyvíjajú tlak na Pencea, aby využil 25. dodatok americkej ústavy na odvolanie Trumpa. Dodatok umožňuje kabinetnej väčšine odobrať prezidentovi právomoci a udeliť ich viceprezidentovi.

Podľa predstaviteľa Trump nemá v úmysle odstúpiť skôr, ako sa mu 20. januára skončí funkčné obdobie.

Predstaviteľ tiež naznačil, že Pence nemá v úmysle aktivovať 25. dodatok ústavy a odvolať Trumpa ako nespôsobilého.

Chcú ďalej spolupracovať

"Obaja zopakovali, že tí, čo porušili zákon a vtrhli minulý týždeň do Kapitolu, nereprezentujú hnutie Amerika na prvom mieste, podporované 75 miliónmi Američanov," dodal predstaviteľ.

Dvojica politikov sa podľa neho "zaviazala, že zvyšok svojho funkčného obdobia bude pokračovať v práci v záujme krajiny".

Snemovňa reprezentantov má v pláne hlasovať v utorok večer o rezolúcii vyzývajúcej Pencea, aby využil 25. dodatok ústavy, a predsedníčka snemovne Nancy Pelosiová mu dá 24 hodín na reakciu.

Potom demokrati prikročia k procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) voči Trumpovi za "podnecovanie na vzburu" v súvislosti s vpádom jeho podporovateľov do Kongresu.

Pence potvrdil Trumpovu porážku

Stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane policajta.

Nahnevaný Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Trump vtedy zároveň žiadal, aby Pence, ktorý viedol spoločné zasadnutie Kongresu, zasiahol a zvrátil jeho volebnú porážku.

Pence to odmietol urobiť a nakoniec to bol práve on, kto zákonodarcom potvrdil svoju aj Trumpovu porážku - a víťazstvo Bidena a novozvolenej viceprezidentky Kamaly Harrisovej.

Niektorí Trumpovi podporovatelia, rozzúrení Penceovým konaním, skandovali, že ho treba obesiť.