Potápači hľadali na dne Jávskeho mora čierne skrinky z havarovaného Boeingu

Lietadlo sa zrútilo v sobotu krátko po vzlietnutí z Jakarty.

11. jan 2021 o 14:25 SITA

JAKARTA. Potápači indonézskeho námorníctva v pondelok prehľadávali dno Jávskeho mora, keď sa snažili vyloviť čierne skrinky z havarovaného lietadla Boeing 737-500.

Stroj spadol v sobotu počas silného dažďa krátko po vzlietnutí z Jakarty. Trosky lietadla našli 23 metrov pod hladinou, záchranári predtým natrafili na časti ľudských tiel či oblečenie.

Predseda dopravného výboru Soerjanto Tjahjono uviedol, že čierne skrinky môžu vyšetrovateľom poskytnúť cenné informácie.

"Bude trvať tri až päť dní, kým ich vysušia, vyčistia a stiahnu z nich údaje," uviedol Tjahjono, ktorý poznamenal, že zatiaľ neexistujú žiadne náznaky výbuchu alebo inej deštrukcie.

Na palube sa nachádzalo 62 ľudí. Medzi nimi bolo sedem detí a tri bábätká. Podľa doterajších správ zrejme nikto neprežil. Firma Boeing uviedla, že súcití s pozostalými a je pripravená im pomôcť.

Ministerstvo dopravy uviedlo, že lietadlo malo pôvodne vzlietnuť o hodinu skôr, no let SJ182 pre zlé počasie odložili. Boeing vzlietol o 14:36 miestneho času a o štyri minúty zmizol z radaru po tom, ako pilot nahlásil výstup do výšky 8839 metrov. Jeho cieľom bolo mesto Pontianak na ostrove Borneo.