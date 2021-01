Pápež upevnil rolu žien počas omší, chce zvýšiť uznanie ich prínosu

Vatikán však zatiaľ vyhradzuje kňazstvo len pre mužov.

11. jan 2021 o 13:48 SITA

RÍM. Pápež František upravil cirkevný zákon, ktorý umožňuje ženám robiť viac vecí počas omše. Zároveň však potvrdil, že nemôžu byť kňazmi.

Zmenou zákona pápež formalizoval, čo už je v mnohých častiach sveta bežné, aby ženy mohli čítať evanjelium alebo asistovať pri rozdávaní eucharistie. Tieto roly boli predtým oficiálne určené pre mužov, hoci sa dali robiť výnimky.

František uviedol, že k zmene pristupuje, aby zvýšil uznanie "vzácneho prínosu" žien v cirkvi, a zároveň zdôraznil, že v misii cirkvi musia mať úlohu všetci pokrstení katolíci.

Pápež však podotkol, že krokom viac odlišuje medzi "vysvätenými" úradmi, ako je kňazstvo, a tými, ktoré sú otvorené pre kvalifikovaných laikov. Vatikán vyhradzuje kňazstvo len pre mužov.

Ako pripomína agentúra AP, zmena prichádza v čase, keď František čelí tlaku, aby umožnil ženám zastávať funkciu diakona, čo môžu zatiaľ byť len muži.

Pápež nechal zriadiť druhú študijnú komisiu odborníkov, ktorá má preskúmať, či môžu byť ženy diakonky. Prvá komisia v tejto veci nedosiahla konsenzus.

Zástancovia rozšírenia diakonátu o ženy hovoria, že by tak dostali väčšie slovo v duchovenstve a správe cirkvi a zároveň by to pomohlo riešiť nedostatok kňazov v niektorých častiach sveta. Oponenti, naopak, tvrdia, že by to v konečnom dôsledku viedlo k vysväteniu žien za kňazov.