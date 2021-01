Guterres má záujem o pokračovanie vo funkcii šéfa OSN

Funkčné obdobie sa mu bývalému premiérovi Portugalska skončí záverom tohto roka.

11. jan 2021 o 8:08 TASR

NEW YORK. Generálny tajomník OSN António Guterres v nedeľu informoval piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, že by chcel zostať vo svojom úrade druhé funkčné obdobie.

S odvolaním sa na diplomatické zdroje to uviedla agentúra Bloomberg News.

Guterres má ešte rok pred sebou

Bývalý portugalský premiér tento svoj zámer zrejme čoskoro oznámi predsedovi Valného zhromaždenia OSN, uviedli dvaja diplomati oboznámení so záležitosťou, ktorí si želali zostať v anonymite, keďže rozhodnutie zatiaľ nebolo zverejnené.

Guterres (71) sa postu generálneho tajomníka svetovej organizácie ujal v januári 2017 na päť rokov, funkčné obdobie sa mu tak skončí záverom tohto roka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa diplomatov Guterres, ktorému sa podarilo vyhnúť hnevu amerického prezidenta Donalda Trumpa z veľkej časti tým, že šéfa Bieleho domu verejne nekritizoval, čakal pred svojím rozhodnutím o opätovnej kandidatúre na výsledky novembrových volieb v USA.

Guterresov hovorca zatiaľ nereagoval na žiadosti o vyjadrenie.

Vzťahy s USA

USA sa za vlády Trumpa opakovane dostávali do sporov s OSN a jej organizáciami, keď okrem iného vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rozhnevali členov BR OSN snahami ukončiť aj to, čo zostáva z tzv. jadrovej dohody s Iránom.

Novozvolený americký prezident Joe Biden prisľúbil zmenu doterajšieho jednostranného prístupu Washingtonu návratom do WHO, snahou napraviť dohodu s Iránom a opätovne sa pripojiť k parížskej klimatickej dohode.

Väčšina z posledných generálnych tajomníkov OSN pôsobila na poste dve funkčné obdobia a diplomati očakávajú, že pätica stálych členov BR OSN - Rusko, USA, Spojené kráľovstvo, Čína a Francúzsko - by podporila opätovné zvolenie Guterresa.

Proces výberu šéfa svetovej organizácie kritici označili za netransparentný s tým, že päť stálych členov BR OSN v ňom má nadmerný vplyv. Objavujú sa aj výzvy na zvolenie prvej ženy do tejto funkcie.