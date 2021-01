Pelosiová považuje Trumpa za hrozbu pre demokraciu, žiada jeho odvolanie

: Snemovňa reprezentantov je pripravená začať impeachment Trumpa.

11. jan 2021 o 6:39 TASR

WASHINGTON. Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v nedeľu večer oznámila, že snemovňa je pripravená začať druhý proces ústavnej obžaloby (impeachmentu) prezidenta Donalda Trumpa.

Demokratická politička zdôraznila potrebu konať naliehavo, pretože Trump podľa nej predstavuje hrozbu pre americkú ústavu i demokraciu. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Prvého by mali odvolať Pencea

Pelosiová v liste svojim kolegom uviedla, že snemovňa sa najskôr pokúsi prinútiť viceprezidenta Mikea Pencea a vládny kabinet, aby odvolal Trumpa na základe 25. dodatku ústavy USA.

Ten umožňuje kabinetnej väčšine odvolať prezidenta považovaného za neschopného vykonávať svoje povinnosti.

Príslušný legislatívny návrh sa podľa Pelosiovej vedenie Snemovne reprezentantov pokúsi prijať v pondelok. Ak to zablokujú republikáni, čo je takmer isté, snemovňa sa v utorok zíde na hlasovaní všetkých svojich členov.

Možnosť ústavnej žaloby

Neočakáva sa, že by Pence prevzal iniciatívu pri odvolávaní Trumpa, hoci o uplatnení 25. dodatku sa vo Washingtone hovorí už niekoľko dní, píše AP.

Následne, ak zmienené snahy neuspejú, prikročí Snemovňa reprezentantov k zváženiu návrhu ústavnej žaloby, dodala Pelosiová. Termín hlasovania o ňom zatiaľ nebol stanovený.

Z doterajších vyjadrení demokratov v Snemovni reprezentantov počas víkendu vyplývalo, že by ústavnú žalobu voči Trupovi mohli predložiť ešte v pondelok a hlasovali by o nej už v utorok, uviedla AP.

Cieľom by bolo rýchlo odsúdiť konanie šéfa Bieleho domu, avšak súčasne odložiť samotný proces impeachmentu v Senáte o 100 dní. To by umožnilo novozvolenému prezidentovi, demokratovi Joeovi Bidenovi, zamerať sa hneď po inaugurácii 20. januára na iné priority.

Snahy o doživotný zákaz pôsobenia v politike

V čase zintenzívneného plánovania impeachmentu, keď Trumpa na okamžitú rezignáciu vyzvali aj dvaja republikánski senátori, narastajú aj snahy zabrániť Trumpovi, aby po útoku svojich prívržencov na sídlo Kongresu už nikdy nemohol zastávať volenú funkciu.

Stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli v stredu do budovy Kapitolu vo Washingtone a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách.

Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.

Biden nastúpi 20. januára

Demokratickí kongresmani chcú zakročiť proti Trumpovi napriek krátkemu času, ktorý zostáva do jeho odchodu z úradu.

Pelosiová v sobotu kolegov vyzvala, aby počas aktuálnej dvojtýždňovej prestávky v zasadnutí boli pripravení vrátiť sa tento týždeň do Washingtonu. Priamo však nepovedala, že budú hlasovať o impeachmente.

Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell uviedol, že proces v prípade ústavnej žaloby, v ktorom senátori pôsobia ako porotcovia rozhodujúci o vine alebo nevine prezidenta, by sa nemohol začať pre dňom inaugurácie novej hlavy štátu 20. januára.

Demokrati zvažujú aj separátne hlasovanie, ktoré by zamedzilo Trumpovi v možnosti ešte vôbec niekedy zastávať volenú funkciu.

To by si potenciálne vyžadovalo len jednoduchú väčšinu 51 hlasov senátorov na rozdiel od dvojtretinovej väčšiny potrebnej na uznanie prezidenta za vinného z protiústavného konania, ktoré by viedlo k jeho odvolaniu z funkcie a nahradeniu viceprezidentom.

Demokrat David Cicilline, ktorý v Snemovni reprezentantov vedie prípravu ústavnej žaloby obviňujúcej Trumpa z podnecovania vzbury, v nedeľu oznámil, že jeho skupina má podporu vyše 200 členov snemovne.

Republikáni, aj keď mnohí kritizovali Trumpa, označili prípadný impeachment za rozdeľujúci v čase potrebnej jednoty. Časť z nich by však iniciatívu demokratov podporila, dodáva AP.