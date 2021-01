Pri vstupe do Rakúska sa pre prísnejšie kontroly tvorili niekoľkohodinové kolóny

Ešte horšia situácia môže nastať v pondelok.

10. jan 2021 o 19:55 TASR

VIEDEň. Na hraničných priechodoch Rakúska so Slovenskom a Maďarskom sa v nedeľu tvorili niekoľkohodinové zápchy, ktoré nastali v dôsledku posilnených kontrol na hraniciach v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom rakúska tlačová agentúra APA.

Na hraničnom priechode Kittsee sa pri vjazde do Rakúska zo Slovenska vodiči zdržali do jeden a pol hodiny. Dôvodom bolo, že mnoho áut sa otáčalo v Nickelsdorfe v okrese Neusiedl am See na hraniciach s Maďarskom, kde bola čakacia doba podľa rakúskeho automotoklubu (ÖAMTC) zhruba až tri hodiny.

Podobne reagovali aj šoféri na priechode v obci Andau, kde sa na maďarskej strane takisto tvorili kolóny. V opačnom smere bola doprava bezproblémová, uviedol hovorca ÖAMTC.

V Dolnom Rakúsku na rozdiel od spolkovej krajiny Burgenland nespôsobili kontroly pri vstupe do krajiny, ktoré sa začali v sobotu na hraniciach s Českom a Slovenskom, žiadne komplikácie ani v nedeľu. Menšie zápchy sa tvorili v nedeľu popoludní len na priechode Berg v okrese Bruck a. d. Leitha.

Problémy však môžu nastať v pondelok, keď budú ľudia cestovať do práce a cesty sa zaplnia aj kamiónmi. "Pendleri by mali vyraziť včas, je potrebné počítať so zdržaním," upozornil ÖAMTC.

"Sme v úzkom kontakte s policajnými úradmi v Česku a na Slovensku," povedal hovorca krajinského policajného riaditeľstva v Dolnom Rakúsku Johann Baumschlager. Podľa jeho slov je na to, aby počas nového pracovného týždňa nedochádzalo k chaosu na hraniciach, potrebná komunikácia a spolupráca oboch strán.