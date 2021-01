Ozbrojený muž vyčíňal v Chicagu štyri hodiny, zastrelil troch ľudí

Polícia útočníka zastrelila.

10. jan 2021 o 19:17 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

CHICAGO. Muž zabil v americkom meste Chicago troch ľudí a ďalších štyroch postrelil. Séria incidentov trvala približne štyri hodiny a skončila sa smrťou útočníka počas prestrelky s políciou na parkovisku.

Vyšetrovatelia sa snažia zistiť motív páchateľa, ktorý najskôr zastrelil 30-ročného študenta sediaceho v aute v garáži.

Strelcom bol 32-ročný Jason Nightengale, ktorý následne vošiel do obytnej budovy, kde zabil 46-ročného strážnika a 77-ročnú ženu trafil do hlavy, pričom ju previezli v kritickom stave do nemocnice.

Nightengale potom neďaleko ukradol auto patriace jeho známemu. Následne išiel do samoobsluhy, kde začal strieľať a zabil 20-ročného muža.

Osemdesiatjedenročnú ženu zranil v oblasti hlavy a krku. Obeť je v kritickom stave.

Strelcom bol 32-ročný Jason Nightengale. (zdroj: TASR/AP)

Po tom, ako odišiel z obchodu, postrelil 15-ročné dievča, ktoré sedelo v aute s matkou. Tínedžerka je podľa polície v kritickom stave.

Muž sa následne vrátil do obchodu, kde začal strieľať na policajtov, ktorých privolali po prvej streľbe. Žiadneho z nich však nezranil.

Páchateľovi sa podarilo ujsť v aute do 16 kilometrov vzdialeného Evanstonu, kde vošiel do lekárne a začal strieľať. Vyhlásil pritom, že prišiel kradnúť. Nikoho tam nezranil.

Následne odišiel do reštaurácie cez ulicu, kde strelil ženu do krku. Aj táto zranená je v kritickom stave.

Po tom, ako vyšiel z reštaurácie, ho na parkovisku zastrelili policajti.