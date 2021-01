Plagiát a zlá nemčina. Za prácu zo Slovenska odstupuje rakúska ministerka

Aschbacherová obhájila na STU minulý rok.

9. jan 2021 o 21:18 Matúš Krčmárik

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Rakúska ministerka sociálnych vecí Christine Aschbacherová odstupuje z funkcie po tom, ako sa objavili pochybnosti o kvalite jej záverečných prác. Titul PhD. pritom získala minulý rok na Slovenskej technickej univerzite.

„Obvinenia, že by som pri príprave práce odpisovala, odmietam. Mali by sa podriadiť riadnemu skúmaniu,“ povedala podľa webu televízie ORF. Toto skúmanie by však podľa nej nebolo možné, ak by ostala vo vláde, kde zastupuje ľudovcov kancelára Sebastiana Kurza.

„Musím ochraňovať svoju rodinu, a preto už nemôžem vo funkcii pokračovať,“ povedala 37-ročná končiaca ministerka vlády ľudovcov a zelených, ktorá vznikla 7. januára minulého roka. „Preto som kancelára informovala o svojej rezignácii.“

Kedy písala prácu?

Aschbacherová svoje štúdium na materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave skončila obhajobou práce písanej v nemčine v auguste minulého roka, teda v čase, keď bola v úrade a Rakúsko sa vyrovnávalo s pandémiou Covidu-19.