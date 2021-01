Kto môže odpáliť americké jadrové zbrane? Trump a len Trump

Prezident o to nemôže obrať nikto.

9. jan 2021 o 13:19 Washington Post, Elizabeth N. Saundersová

Autorka je profesorkou medzinárodných vzťahov na Georgetownskej univerzite, napísala knihu Lídri vo vojne: Ako prezidenti ovplyvňujú vojenské intervencie. Je editorkou právnického blogu The Monkey Cage.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Dnes ráno som hovorila so šéfom ozbrojených síl o možnostiach, ako zabrániť prezidentovi vo vyvolaní vojenského konfliktu alebo v prístupe ku kódom k jadrovým zbraniam, napísala v piatok poslancom predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová.

Konkrétny obsah rozhovoru sa síce na verejnosť nedostal, generál Mark Milley len potvrdil, že sa odohral, ale už len samotný fakt, že Pelosiová sa snaží o niečo podobné, ukazuje, kam sa dostali Spojené štáty po strede, keď prívrženci prezidenta Donalda Trumpa napadli sídlo Kongresu, pričom zomrelo päť ľudí.

Na otázky o tom, čo tento krok znamená a neznamená, odpovedá VIPIN NARANG, profesor politológie na Massachusettskom technologickom inštitúte, odborník na jadrové zbrane.

Je nejaká možnosť, ako by Milley mohol zabrániť prezidentovi v prístupe ku kódom na spustenie jadrových zbraní?

Odpoveďou je jasné nie. Prezident a len prezident má právomoc nariadiť jadrový útok a z právneho hľadiska ho nikto nemôže zastaviť. Pelosiovú síce vraj ubezpečili, že isté kontrolné mechanizmy existujú, no ak by tieto mechanizmy mali byť účinné a zmysluplné, boli by protiprávne.

Napriek tomu, že prezident podobné rozhodnutia zvykne konzultovať s poradcami v Bielom dome, s velením armády zodpovedným za jadrové zbrane alebo s ministrom obrany, z právneho hľadiska to pri jadrovom útoku nutné nie je.

Napriek všeobecnej predstave v reťazci velenia v tomto prípade nie je veliteľ ozbrojených zložiek, ani šéf prezidentskej kancelárie, minister obrany či viceprezident.

Čo by sa stalo, ak by sa do tohto reťazca pokúsil niekto vstúpiť a odmietol poslúchnuť prezidentský príkaz?