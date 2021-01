Únia by mohla tretiu vakcínu proti koronavírusu schváliť ešte v januári

Británia spustila očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca už 4. januára.

8. jan 2021 o 14:05 TASR

AMSTERDAM. Európska únia by mohla schváliť v poradí tretiu vakcínu proti koronavírusu, vyvinutú Oxfordskou univerzitou a spoločnosťou AstraZeneca, do konca januára. Uviedla to v piatok Európska agentúra pre lieky.

Očakáva sa, že britsko-švédska farmaceutická spoločnosť AstraZeneca na budúci týždeň požiada o podmienečný súhlas na používanie vakcíny v krajinách Únie. Schvaľovací proces by potom mohol byť eventuálne ukončený už do konca januára.

Oznámila to v piatok šéfka agentúry Emer Cookeová, ktorú citovala agentúra DPA. Po schválení zo strany agentúry by bol ešte potrebný súhlas Európskej komisie, čo by však mala byť už len formalita.

Zatiaľ boli v Únii schválené na použitie len dve vakcíny: od spoločností BioNTech/Pfizer a Moderna. Očkovanie prvou z nich sa v krajinách Únie začalo už koncom decembra, na dodávky vakcíny od Moderny sa stále čaká.

Očkovanie vakcínou AstraZeneca spustila 4. januára Británia ako vôbec prvá krajina na svete. Oproti vakcíne Pfizer je jej výhodou nižšia cena a možnosť uskladnenia v bežnej chladničke.

Únia v mene svojich členských štátov vedie rokovania o dodávkach vakcín proti novému koronavírusu pre približne 450 miliónov obyvateľov. Doposiaľ uzavrela kontrakty so šiestimi rôznymi výrobcami na celkovo dve miliardy dávok.