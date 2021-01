Švédsky premiér obhajoval svoje vianočné nákupy v čase pandémie

Parlament prijal v piatok dočasný pandemický zákon.

8. jan 2021 o 13:55 SITA

KODAŇ. Švédsky premiér Stefan Lofven v piatok obhajoval vianočné nákupy, na ktoré sa vybral napriek tomu, že úrady v krajine vyzývali obyvateľov, aby sa v záujme zastavenia šírenia koronavírusu vyhýbali nákupným centrám.

Lofven, ktorý tým neporušil žiadny zákon, je najnovším švédskym predstaviteľom, ktorý porušil vlastné rady a odporúčania švédskeho úradu verejného zdravotníctva.

Krajina sa spolieha na zodpovednosť občanov

Pred niekoľkými dňami rezignoval šéf úradu civilnej ochrany obyvateľstva v krízových situáciách po tom, ako sa na verejnosť dostali správy, že strávil Vianoce na Kanárskych ostrovoch.

Švédsko v súvislosti s pandémiou nezaviedlo lockdowny ani nenariadilo zatvorenie prevádzok a v snahe obmedziť šírenie vírusu sa spolieha na občiansku zodpovednosť obyvateľov.

"Úplne chápem, že si ľudia myslia, že je to divné," skonštatoval Lofven v rozhovore pre švédsku SVT. Podľa vlastných slov dodržiava vládne odporúčania a výrazne zredukoval návštevy obchodov a reštaurácií.

Ak tam vraj šiel, tak sa postaral o to, aby dodržiaval sociálne rozostupy. Dodal tiež, že nikdy nenakupoval online, no pri spätnom pohľade, si myslí, že to mal zvážiť.

Pandemický zákon prijali skôr

V piatok švédsky parlament prijal dočasný pandemický zákon, ktorý mu okrem iného umožní uzavrieť nákupné centrá a obchody, zastaviť prevádzku hromadnej dopravy alebo zakázať verejné podujatia. Zákon by mal platiť do konca septembra a za jeho porušenie budú hroziť pokuty.

Lofvenov kabinet pôvodne plánoval zákon zaviesť na jar, no urýchlil jeho prijatie v súvislosti s druhou vlnou pandémie, ktorá predstavuje extrémnu záťaž pre švédske zdravotníctvo.

Švédsko dosiaľ potvrdilo viac ako 482-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a 9 262 súvisiacich úmrtí.