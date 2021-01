Zúfalý pokus o záchranu posledných dní. Trump vyskúšal tvár štátnika

Prezidentovi ostávajú necelé dva týždne.

8. jan 2021 o 15:00 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Štvrtkový prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v niečom pripomínal jeho slová po volebnom víťazstve z roku 2016.

Aj vtedy po kampani plnej urážok zrazu voličom odkázal, že „aj k vám, ktorí ste ma nepodporovali, vystieram ruku, aby sme mohli spolupracovať a zjednotiť našu krajinu“.

Prakticky okamžite sa však Trump vrátil do „kampaňového“ módu a ten mu vydržal doteraz.

Vyvrcholením bola streda, keď pozval prívržencov do Washingtonu, povedal im, že sa budú o zvrátanie novembrových volieb biť až do konca.

Tí potom napadli Kongres, pričom zomreli piati ľudia. „Milujem vás,“ odkazoval Trump v stredu v čase, keď jeho prívrženci ešte pustošili Kapitol. Aj v tomto videu pritom zopakoval nepodložené tvrdenia o ukradnutých voľbách, teda slová, ktoré nepokoje vyvolali.

Štvrtková zmena

Vo štvrtok už zverejnil vopred nahratý prejav, v ktorom čítal z čítačky. „Porážka pandémie koronavírusu a znovuvybudovanie najlepšej ekonomiky na svete si bude vyžadovať nový dôraz na občianske hodnoty vlastenectva, viery, pomoci, komunity a rodiny,“ povedal v prejave, ktorý CNN označila za „Trumpov zúfalý pokus zachrániť kolabujúce prezidentovanie“.

V tom čase už bolo jasné, že prezident stráca podporu politických spojencov a demokrati už žiadali, aby za podnecovanie nepokojov skončil v úrade dokonca ešte skôr ako 20. januára, keď prezidentský sľub zloží jeho nástupca Joe Biden.

Teoreticky by viceprezident Mike Pence mohol využiť 25. dodatok americkej ústavy, podľa ktorého môže prezidenta označiť za neschopného vykonávať právomoci. Ak by to potvrdila aj väčšina vlády, prezident by prišiel o moc.