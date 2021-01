V okrese Los Angeles zomiera pacient s covidom každých osem minút

USA prvýkrát hlásia viac ako 4000 úmrtí s Covidom-19 za deň.

8. jan 2021 o 12:32 ČTK

LOS ANGELES. Spojené štáty prvýkrát od začiatku pandémie hlásia viac ako 4000 úmrtí s koronavírusom za jediný deň. Nakazených za rovnaké obobie pribudlo v štatistikách viac ako 274 700.

Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa. Podľa iniciatívy The COVID Tracking Project ďalej stúpa aj počet infikovaných v nemocniciach, ktorých je aktuálne 132 370. Imunizácia obyvateľov pritom postupuje pomalšie, ako bolo pôvodne v pláne.

Vo štvrtok americké úrady zaznamenali 4 085 úmrtí a 274 03 nových infikovaných. Denná bilancia mŕtvych pritom prekonala rekord už tretí deň po sebe. Od začiatku pandémie sa v USA nakazilo viac ako 21,5 milióna ľudí a zomrelo viac ako 365 300.

Článok pokračuje pod video reklamou

Očkovanie viazne

Kým počty nakazených a úmrtí znepokojujúco stúpajú, pokračuje v USA vakcinácia. Mnohí ju však označujú za príliš pomalú.

Šéf americkej zdravotníckej služby Jerome Adams vo štvrtok povedal, že štáty s voľnými kapacitami by mali okrem zdravotníkov a obyvateľov domovov pre seniorov pristúpiť k očkovaniu skupín v ďalších fázach vakcinačného plánu.

Tie zahŕňajú napríklad pracovníkov v prvej línii, osoby staršie ako 75 rokov, ďalej potom ľudí starších ako 65 rokov a rizikové skupiny. Podľa šéfa zdravotníctva v Kentucky Stevena Stacka vakcináciu niekedy odmietne až 30 percent ľudí, ktorí na ňu majú v terajšej fáze nárok. V takejto situácii by podľa neho nemali vakcíny zbytočne "zostávať v mrazničkách", kde nikomu nepomôžu a naopak by mali byť zaočkovaní ľudia v ďalších fázach vakcinačného plánu, ktorí o to prejavia záujem.

Podľa popredného experta na infekčné choroby Anthonyho Fauciho by pôvodné ciele v rámci vakcinačnej kampane mala krajina naplniť do niekoľkých týždňov. Ak sa tak nestane, bude podľa neho možno nutné stratégiu trochu pozmeniť.

Prvú dávku vakcíny proti Covidu-19 podľa informácií amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) dostalo už takmer šesť miliónov ľudí. Distribuovalo sa pritom ďalších 21,4 milióna dávok. Vládni činitelia ale sľubovali, že koncom decembra bude distribuovaných 40 miliónov dávok vakcíny a 20 miliónov ľudí bude zaočkovaných.

Znepokojujúca situácia v Kalifornii

Zdravotný systém krajiny medzitým ďalej čelí náporu pacientov s covidom. V stredu ich bolo v amerických nemocniciach rekordných 132 476, vo štvrtok 132 370, čo je zatiaľ druhý najvyšší údaj.

Veľmi znepokojujúca je situácia v Kalifornii, kde úrady v stredu zaznamenali 459 úmrtí.

V nemocniciach tam bolo hospitalizovaných rekordných 22 820 pacientov, z toho 8000 v okrese Los Angeles. Podľa televízie CNN v tomto okrese vo štvrtok zomieral infikovaný človek každých osem minút. Starosta Eric Garcetti povedal, že je potrebné viac vakcín, aby sa tam vírus dostal pod kontrolu.

Zároveň vyzval obyvateľov, aby čo najviac obmedzili okruh ľudí, s ktorými sa stýkajú. V stredu zaznamenal rekordných 5743 novo nakazených štát Kentucky. Prudký nárast hospitalizovaných v Luisiane medzitým viedol k sprísneniu protiepidemických opatrení v New Orleanse.

Nová mutácia

V USA už odhalili najmenej 56 prípadov novej mutácie koronavírusu, ktorý sa najprv preukázal v Británii.

Maria Van Kerkhoveová zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) označila situáciu za potenciálne nebezpečnú s tým, že čím dlhšie sa bude tento variant šíriť, tým viac by mohol ďalej mutovať.

V krajnom prípade podľa nej napríklad hrozí, že by ju bolo ťažšie detekovať. V krajinách, kde sa vírus šíri bezprecedentne rýchlo, ako napríklad v USA, je pravdepodobnosť ďalšej mutácie vyššia.