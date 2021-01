Slovenka vo Washingtone: Bojím sa, že v deň Bidenovej inaugurácie prídu ďalšie násilnosti

Vo Washingtone D.C. sa podľa svojich slov dlho cítila vítaná. Trump to zmenil.

7. jan 2021 o 22:09 Nina Sobotovičová

„Už v pondelok sme dostali úradné varovanie esemeskou, že ak nie sme lekári alebo iní pracovníci v prvej línii, nemáme vôbec vyrážať do mesta,“ opisuje pre SME situáciu vo Washingtone D.C. Slovenka Agnesa Zaležáková (32). Správa súvisela s očakávanými protestmi.

Tie sa v stredu zvrhli do nepokojov, keď demonštranti z radov Trumpových podporovateľov násilne vnikli do budovy amerického Kongresu. V priestoroch Kapitolu sa práve zákonodarcovia chystali potvrdiť víťazstvo demokrata Joa Bidena v prezidentských voľbách. To sa im napokon podarilo až s výrazným oneskorením, keďže násilnosti sprevádzala aj streľba, pri ktorej zahynuli štyria ľudia.

„Vo Washingtone D.C. som sa našla. Cítim sa tu vítaná, teda, dlho som sa cítila,“ hovorí Zaležáková.

Kde ste boli v čase, keď demonštranti prenikli do budovy amerického Kongresu?

Bola som doma, keďže pre pandémiu koronavírusu pracujem z domu už od marca. Keby som však mohla chodiť do práce, v stredu by som tam aj tak nešla.

Prečo?

Dostali sme úradné varovanie esemeskou, že ak nie sme lekári alebo iní pracovníci v prvej línii, nemáme vôbec vyrážať do mesta. Súviselo to práve s očakávanými protestmi. Hoci sa demonštrácia konala už v stredu, prvé varovanie prišlo už v pondelok poobede. Vtedy na verejnosť prenikla správa o tom, ako Trump odmietajúci volebnú porážku v Georgii dodatočne naháňal hlasy.

Vtedy nám teda prišla správa, aby sme nevyrážali do centra, presnejšie, aby sme sa nezdržiavali v blízkosti exponovaných miest, akým je Lincolnov pamätník či obelisk Washington Monument. Tieto esemesky od úradov sú bežná prax.

Dostávali ste ich aj v čase, keď sa konali protesty Black Lives Matter proti rasovej diskriminácii?