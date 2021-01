Juhoafrická republika kúpila 1,5 milióna dávok vakcíny od AstraZeneca

Vláda chce prioritne zaočkovať zdravotníckych pracovníkov.

7. jan 2021 o 15:07 SITA

JOHANNESBURG. Juhoafrická republika (JAR) dovezie 1,5 milióna dávok vakcíny proti koronavírusu od firmy AstraZeneca, ktorou zaočkuje svojich zdravotníckych pracovníkov.

Očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 je prvá, ktorú africká krajina kúpila v boji proti pandémii.



Prvý milión dávok by mala indická spoločnosť Serum Institute of India dodať ešte v priebehu januára a ďalších 500-tisíc vo februári, oznámil minister zdravotníctva Zwelini Mkhize.

Vakcínu podľa jeho slov kúpili priamo u výrobcu v Indii. Juhoafrický regulačný orgán pre lieky "dolaďuje a zosúlaďuje všetky regulačné procesy, aby zabezpečil, že nenastanú zbytočné zdržania alebo regulačné prekážky" pre uvedenie na trh, dodal.



V JAR je podľa ministra 1,25 milióna zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú vo verejných aj súkromných nemocniciach, a vláda sa ich rozhodla uprednostniť. Do konca roka plánuje juhoafrická vláda zaočkovať 67 % populácie krajiny, čo je podľa mnohých odborníkov nerealistické.

Z iniciatívy COVAX, ktorá štartuje v apríli, plánuje podľa ministra JAR zaočkovať zhruba 6 miliónov, resp. 10 %, obyvateľov.



JAR v súčasnosti bojuje s dramatickým šírením ochorenia COVID-19, ktoré prekonáva prvý vrchol pandémie. V stredu krajina oznámila rekordný prírastok 21 832 potvrdených prípadov a 844 úmrtí. Niektoré nemocnice hlásia, že už dosiahli svoju kapacitu. Podľa odborníkov je rýchle šírenie nákazy v ostatných týždňoch spôsobené novým infekčnejším variantom vírusu.



Celkovo už 60-miliónová krajina potvrdila najviac prípadov koronavírusu v Afrike, a to viac ako 1,1 milióna potvrdených infekcií a 31 368 úmrtí. To predstavuje vyše 30 % všetkých prípadov na kontinente.



Vakcínu v Afrike objednalo napríklad aj Maroko. To minulý mesiac oznámilo objednávku 65 miliónov dávok vakcín od čínskej firmy Sinopharm a od AstraZeneca.