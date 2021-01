Krajina vznikla povstaním a nedáme sa ani teraz. Násilie ešte viac rozdelilo Ameriku

Protesty sa nekonali len vo Washingtone.

7. jan 2021 o 13:10 Washington Post, Jimmy Magahern, Jenna Johnsonová, Griff Witte

PHOENIX. Demonštrantov, ktorí sa zhromaždili pred sídlom arizonského parlamentu, spájal obdiv k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a odsúdenie „ukradnutých volieb“. Opakovali konšpiračné teórie o podvode a zradcoch.

Keď však prišla reč na Trumpových priaznivcov, ktorí v stredu vtrhli do sídla Kongresu vo Washingtone, nastal medzi nimi rozkol.

Z pódia zaznievali výzvy na to, aby sa ľudia vyhýbali násiliu, no Tara Imennová od hlavy po päty zahalená v oblečení s americkou vlajkou to považovala za správny postup.

„Ó, to bolo fantastické! Vtrhli do Kapitolu!“ rozplývala sa. „Tak sa mi to páči a viete prečo? Takto vznikla naša krajina, otcovia zakladatelia porazili britské impérium.“

Ako sa nás pozerajú?

Násilie v Kongrese sa stalo ďalšou deliacou líniou v krajine, ktorá je už aj tak dosť rozdelená. Aj niektorí Trumpovi priaznivci hovoria o zdesení z toho, ako hlboko sa krajina prepadla.

„Ako sa asi na nás pozerajú ľudia z iných častí sveta? Mali by sme byť tou najlepšou demokraciou na svete, tak sa tak správajme,“ hovorí Randy Schmidt, mliekar z Wisconcinu, ktorý dvakrát hlasoval za Trumpa, ale teraz ho znechucuje prezidentovo odmietanie uznať výsledky volieb. „Som veľmi sklamaný.“

Prezidentovi sa však podarilo presvedčiť mnoho ľudí, ktorí v napadnutí Kongresu vidia nádej do budúcnosti. „Toto môže byť len začiatok,“ hovorí Juan Fiol, 48-ročný realitný agent z Miami, ktorý sa ako dobrovoľník podieľal na Trumpovej kampani. „Ľudia znesú len istý tlak, kým sa začnú búriť.“

Niektorí Trumpovi priaznivci síce násilie odmietajú, no vinu hádžu na „antifu“, aj keď o tom nie sú žiadne dôkazy. „Mysím si, že demokrati sa v snahe zabrániť prezidentovi Trumpovi, aby odhalil, čo vie, chytajú poslednej slamky,“ tvrdí 48-ročná Enchantraq Meadová, ktorá v stredu demonštrovala v texaskom Austine.

Selfie s násilníkmi

Na druhej strane politického spektra ľudia neodsudzujú len násilie Trumpových priaznivcov, ale aj mäkký postup proti nim. Mnohí z nich zažili tvrdé postupy bezpečnostných zložiek proti demonštráciám hnutia Black Lives Matter a nechápu, že tentoraz sa dav tak jednoducho dostal do budovy Kapitolu.

Na fotografiách vidno policajtov, ako sa len prizerajú. Na niektorých záberoch si dokonca policajti robia s násilníkmi selfie.

„Len to ukazuje dve odlišné reality súčasnej Ameriky,“ povedala Kayla Reedová, černošská demonštrantka a aktivistka z mesta Ferguson v Missouri.