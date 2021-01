Ako zbaviť Trumpa moci. Okrem impeachmentu je tu 25. dodatok ústavy

Po násilnostiach sa hovorí, ako zbaviť Trumpa moci.

7. jan 2021 o 11:49 Daniel Hoťka

Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON, BRATISLAVA. "Vážení páni, v súlade so 4. oddielom 25. dodatku Ústavy Spojených štátov vás týmto informujeme, že prezident v súčasnosti nie je schopný vykonávať práva a povinnosti prezidentského úradu, a informujeme vás, že tieto práva a povinnosti prevezme viceprezident v pozícii úradujúceho prezidenta, a to až do písomného vyrozumenia zo strany prezidenta".

Takto znie pripravený, no nakoniec nepodpísaný dokument z roku 1981, keď americký prezident Ronald Reagan utrpel vážne strelné zranenie pri pokuse o atentát.

Viceprezidentom, ktorý mal prevziať prezidentské právomoci, bol George H. W. Bush, no neurobil to, čo nakoniec viacerí ľudia z Bieleho domu označili za chybu.

Súvisiaci článok Politológ Levine: Trump neznáša lúzrov, toto bola posledná šanca zmariť prehru Čítajte

Dvadsiaty piaty dodatok americkej ústavy vznikol po vražde J.F. Kennedyho, pripomína CNN. Jeho predchodca Dwight Eisenhower prekonal infarkt, ktorý ho vyradil z činnosti a Spojené štáty nemali jasne nastavený prenos právomocí.

Kým tretí oddiel dodatku umožňuje prezidentovi odovzdať právomoci dobrovoľne (napríklad pred operáciou v anestéze), štvrtý oddiel už počíta s tým, že prezident nie je schopný právomoci odovzdať.

Trumpovi rukojemníci