Politológ: Trump neznáša lúzrov, toto bola posledná šanca zmariť svoju prehru

To, že ľudia veria konšpiráciám, je zlý signál pre krajinu.

7. jan 2021 o 2:53 Lukáš Onderčanin

Nie je nič, čo môže spraviť alebo urobiť nový prezident Joe Biden, aby takú rozdelenú spoločnosť scelil, hovorí riaditeľ Inštitútu politickej teórie z American University ALAN LEVINE.

Očakávali ste, že sa môže stať niečo podobné ako obsadenie Kapitolu Trumpovými priaznivcami?

Bolo to šokujúce. Vedel som, že sa bude konať protest na podporu prezidenta, očakával som aj, že na proteste dôjde k násilnostiam, no nečakal som, že sa títo ľudia dostanú do Kongresu. Ak by svoje čachre robili pred budovou, na voľnom priestranstve, je to ich ústavné právo na zhromažďovanie sa. No fakt, že sa vlámali do Kongresu, liezli po budove a snorili v kanceláriách, to je hanebné. Šokovalo ma, že vláda nebola pripravená na to, aby ich vyhnala.

Nebolo to aj zlyhanie bezpečnostných zložiek, že nedokázali zabrániť vniknutiu do Kapitolu?

Tých protestujúcich nebolo tak veľa, možno pár tisíc. Počul som v médiách, že starostka Washingtonu DC, ktorá je primárne zodpovedná za bezpečnosť v meste, v liste federálnym úradom deň predtým tvrdila, že mesto má všetko pod kontrolou a nepotrebuje ďalšiu asistenciu. Vidíme, že to bol nesprávny odhad.

Kongres mal v stredu potvrdiť víťazstvo Bidena vo voľbách. Dokonca aj viceprezident Mike Pence počas dňa napriek výzvam Donalda Trumpa povedal, že proces nebude blokovať. Mohlo toto naštartovať výtržnosti?