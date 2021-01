Čína stále nedala víza expertom, ktorí majú skúmať pôvod vírusu

Vedci pod vedením WHO by chce preskúmať trhovisko v čínskom meste Wu-chan.

5. jan 2021 o 20:49 TASR

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Zdroj: SITA/AP)

ŽENEVA. Čína stále nevydala potrebné povolenia pre odborníkov medzinárodnej misie pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí majú v krajine skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2.

Niektorí jeho členovia už pritom do Číny vycestovali. V utorok to uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovala agentúra AFP.

"Dnes sme sa dozvedeli, že čínske úrady ešte nevydali všetky potrebné povolenia potrebné na príchod tímu do Číny," povedal Tedros prítomným novinárom.

"Som z tejto správy veľmi sklamaný," povedal a dodal, že dvaja členovia misie sú už na ceste do Číny a ďalší ju museli na poslednú chvíľu zrušiť.

Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan na utorňajšom brífingu spresnil, že problémom je nedostatočný počet vízových povolení.

WHO vlani v decembri oznámila, že v januári vycestuje do Číny medzinárodný tím expertov, aby pomohol pri vyšetrovaní možného pôvodu ochorenia COVID-19 u zvierat. V tíme týchto odborníkov majú byť epidemiológovia a veterinárni špecialisti.

Vedci pod vedením WHO by sa radi vrátili na trhovisko v čínskom meste Wu-chan, kde vlani v decembri zaznamenali prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2.

Nový koronavírus sa postupne z Číny rozšíril do celého sveta. Nakazilo sa ním viac ako 86 miliónov ľudí a viac ako 1,8 milióna zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19 - chorobou, ktorú tento vírus spôsobuje.