Bránil dráhu pred ľadovými medveďmi. Putin posiela odporcov do arktického exilu

Šaveddinov spolupracuje s Navaľným.

5. jan 2021 o 21:28 Washington Post, Robyn Dixonová

Článok pokračuje pod video reklamou

MOSKVA. Na opustenom súostroví v ruskej Arktíde, takom vzdialenom od civilizácie, že Sovieti tu v 60. rokoch testovali jadrové bomby, sedí v prefukujúcej kovovej chatrči v tvare sudu. Vnútri má na stene ikonu a fotografiu Vladimira Putina.

Súvisiaci článok Bane už pripomínajú len úpadok. Prečo vymiera Sibír a s ňou celé Rusko Čítajte

Nie sú tu žiadne stromy, internet, pevná linka ani mobilný signál. Okrem roztopeného snehu a ľadu žiadna voda. Všade okolo sú hladné ľadové medvede.

Stanovište v Čerakine je ideálnym miestom, kde môže Putinovo Rusko obnoviť prax posielania kritikov Kremľa do exilu, tvrdia opoziční lídri.

Práve sem poslala ruská armáda jedného z najperspektívnejších opozičných politikov krajiny Ruslana Šaveddinova po tom, ako mu v decembri 2019 agenti v čiernych maskách vyvalili dvere a priamo doma ho zadržali.

"Nazvali to politickým exilom. Ani sa len nesnažili naučiť ma nejaké bojové schopnosti," povedal Šaveddinov v rozhovore pre Washington Post po svojom návrate do Moskvy presne rok po tom, ako ho zadržali.

Povolávací rozkaz nedostal

Údel Šaveddinova, blízkeho spojenca opozičného lídra Alexeja Navaľného, ponúka ďalší pohľad na čoraz agresívnejšiu snahu ruských orgánov zastrašiť Putinových kritikov. V posledných mesiacoch sa zvýšilo obťažovanie a stíhanie aktivistov, disidentov a novinárov, ktorým zmrazujú účty v bankách a opakovane prehľadávajú príbytky.

Zámienkou na vyslanie Šaveddinova do opusteného regiónu Nová Zem bola povinná vojenská služba pre mužov, ktorá sa čoraz častejšie využíva na posielanie aktivistov do náročných oblastí.

Šaveddinov navyše tvrdí, že aj vojenskí predstavitelia mu hovorili, že konajú z politických dôvodov a že on sám nikdy nedostal povolávací rozkaz.

Kde skončil ruský opozičník (zdroj: WASHINGTON POST)

Ročná vojenská služba je povinná pre všetkých ruských mužov vo veku od osemnásť do 27 rokov, ale synovia bohatých Rusov alebo Rusov so známosťami sa jej väčšinou vyhnú úplatkom. Korupcia v armáde pri náboroch je všeobecne známou vecou.

Šaveddinov je pre Kremeľ osobitne nepríjemný, pretože s Navaľným pracuje na nástroji inteligentného hlasovania, ktorý láka voličov hlasovať za kandidátov s najväčšou šancou poraziť kandidátov Putinovej strany Jednotné Rusko. Ako je aplikácia úspešná, sa môže najbližšie ukázať v parlamentných voľbách na jeseň.

Už v detstve videl nespravodlivosť

Navaľnyj tvrdí, že Šaveddinov sa stal obeťou "únosu", ktorý si zrejme osobne objednal Putin. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že ak sa Šaveddinov vyhýbal vojenskej službe, zásah uňho doma bol v súlade so zákonom.

Dvadsaťštyriročný Šaveddinov vyrástol v Istre, chudobnom meste na západ od Moskvy, kde si ruskí politici a miliardári zvyčajne stavajú vidiecke sídla. Odmala ho hnevala nerovnosť medzi miestnymi a prisťahovalcami.

"Už ako dieťa som vedel, že veci nie sú také, aké by mali byť, chápal som to ako nespravodlivosť," povedal. Do Navaľného tímu sa pridal pred šiestimi rokmi.

Aj on spoznal štátne šikanovanie, v predošlých mesiacoch ho zadržali, niekoľkokrát prehľadávali a zmrazili jeho účet v banke.

Na jeho zatknutí a bleskovej deportácii z Moskvy sa podieľalo niekoľko bezpečnostných zložiek vrátane tajnej služby FSB, Vyšetrovacieho výboru (agentúra pre obzvlášť závažné zločiny) a armády, tvrdí Šaveddinov.