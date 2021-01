V Číne odsúdili na trest smti za úplatky ex-šéfa štátnej investičnej spoločnosti

Laj Siao-min bol odsúdený za korupciu a bigamiu.

5. jan 2021 o 13:40 SITA

PEKING. Niekdajšieho šéfa čínskej štátnej spoločnosti China Huarong Asset Management Co. Ltd. v utorok odsúdili na trest smrti pre prijímanie úplatkov. Bol to jeden z najprísnejších postihov za ekonomickú trestnú činnosť v ostatných rokoch.

Päťdesiatosemročného Laja Siao-mina súd v Tchien-ťine uznal vinným aj v prípade iných trestných činov menšieho rozsahu vrátane korupcie a bigamie.



Súd v rozhodnutí uviedol, že prihliadal aj na "obzvlášť veľkú" hodnotu prijatých úplatkov.

Tie v jednom prípade dokonca prekročili 600 miliónov juanov (viac ako 75 miliónov eur). Počas desaťročí vo významnej funkcii Laj Siao-min celkovo "vyzbieral" na úplatkoch zhruba 1,79 miliardy juanov, čo v prepočte činí okolo 225 miliónov eur.



Odsúdili ho tiež pre spreneveru viac ako 25 miliónov juanov (3,1 milióna eur) patriacich štátu a založenie druhej rodiny v čase, keď bol stále ženatý so svojou prvou manželkou.



"Laj Siao-min konal extrémne protizákonne a chamtivo. Zločiny, ktoré spáchal, sú mimoriadne vážne a podľa zákona musia byť prísne potrestané," uvádza sa v rozhodnutí súdu.