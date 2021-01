Rok šíriacej sa chudoby. Nad Mallorcou sa sťahujú mračná

Do chudoby sa prepadajú aj tí, ktorí si pred nástupom pandémie žili dobre.

5. jan 2021 o 13:07 ČTK

PALMA DE MALLORCA. V rade pred kapucínskym kostolom v centre mesta Palma de Mallorca stojí množstvo ľudí so slnečnými okuliarmi, aj keď je nebo zatiahnuté. Ďalší si tvár zakrývajú kapucňami alebo do čela stiahnutými šiltovkami. Všetci čakajú na bezplatné jedlo, často sa za to ale hanbia.

Nielen tu, ale aj v ďalších strediskách, ktoré na ostrove prevádzkuje charita, je počet hladných ľudí týždeň od týždňa vyšší a do chudoby sa prepadajú aj tí, ktorí si pred pandémiou žili dobre, napísala agentúra DPA.

Nová chudoba

"Nemám prúd ani vodu, a na jedenie tiež nič," povedal miestnemu internetovému denníku Cronica Balear 53-ročný čašník Damian. Spolu s ním v rade na jedlo zadarmo čakajú bezdomovci aj obyvatelia problémových štvrtí, ale zďaleka už netvoria väčšinu.

Dobročinné jedálne čoraz viac využívajú aj tí, na ktorých nie je ich bezvýchodisková situácia vidieť ani na druhý či tretí pohľad - absolventi univerzít, dobre oblečení rodičia s deťmi alebo prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií, ktoré kvôli chýbajúcim turistom nemajú hostí a museli zatvoriť. Pre nich je núdza v živote novinkou, trpia a hanbia sa za ňu.

Týmto ľuďom sa hovorí "nuevos pobres", "noví chudobní" a je ich stále viac. Podľa štúdie Baleárskej univerzity (UIB) o vplyve pandémie sa v regióne počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe za rok zdvojnásobil na 34-tisíc. Chudobou trpí celkovo 320-tisíc ľudí, teda každý štvrtý z 1,18 milióna obyvateľov súostrovia v Stredozemnom mori.

Noviny Diario de Mallorca opísal rok 2020 ako rok šíriacej sa chudoby. Stále bežnejšie je vidieť ľudí, ktorí prespávajú v autách alebo priamo na ulici. Podľa miestnej koordinátorky Červeného kríža Juan Lozanovej sa za prvých desať mesiacov roka 2020 rozdalo 52-tisíc balíčkov so základnými potravinami a hygienickými potrebami, o rok skôr bolo týchto balíčkov potrebných len 11-tisíc.

Charitám navyše dochádzajú kapacity a nemajú prostriedky na to, aby pomohli všetkým, ktorí to potrebujú.

Vírus sa šíri ďalej

Na Baleároch navyše panuje pomerne dramatická situácia ohľadom šírenia koronavírusu a čísla infikovaných patria medzi najvyššie v Španielsku.

Počet novo infikovaných na 100-tisíc obyvateľov tu v posledných dvoch týždňoch dosiahol hodnotu 530, pričom v menej izolovaných regiónoch ako sú Katalánsko, Madrid alebo Valencia sa počet nových prípadov držal pod číslom 400.

Na ostrovoch panujú obavy, že štatistiky sa budú ďalej zhoršovať, čo by mohlo viesť ku kolapsu zdravotnej starostlivosti a zaplneniu jednotiek intenzívnej starostlivosti.

"Zažívame príšernú situáciu, ktorú sme si nedokázali predstaviť ani v najhorších snoch," povedala koncom roka predsedníčka baleárskej regionálnej vlády Francina Armengolová. Zmiernenie opatrení vrátane obmedzenej prevádzkovej doby obchodov a reštaurácií tak podľa hovorkyne regionálnej vlády nemožno čakať skôr ako vo februári.

Na Baleároch kvôli Covid-19 zomrelo už 477 ľudí, miestni sa ale napriek tomu predlžovania reštriktívnych opatrení obávajú, pretože by to podľa nich mohlo zasadiť smrtiacu ranu turistickému priemyslu. Ten pritom generuje až 35 percent príjmov v regióne.

Mnohí predpovedajú, že na jasnom nebi niekdajšieho turistického raja sa sťahujú mračná. Osemdesiatjedenročná dôchodkyňa Catalina, ktorá s priateľkou stojí v rade na jedlo pred kostolom kapucínov, to vidí jasne: "Ľudí v rade je čím ďalej viac. Keď to takto pôjde ďalej, nastane tu vojna."