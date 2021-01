Škótsko zavádza od pondelkovej polnoci celoplošný lockdown

V Škótsku zatvoria školy aj kostoly.

4. jan 2021 o 17:29 TASR

EDINBURG. V Škótsku zavedú od pondelkovej polnoci celoplošný lockdown s platnosťou do konca januára z dôvodu nárastu počtu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2.

Oznámila to v pondelok škótska premiérka Nicola Sturgeonová.

Zatvorené školy

Škótska vláda podľa jej slov rozhodla o zavedení "zákonnej povinnosti zostať doma okrem nevyhnutých dôvodov". Svoje domovy tak budú môcť ľudia opustiť len v nevyhnutných prípadoch, informovala stanica BBC.

Na vonkajšom priestranstve sa budú môcť stretnúť maximálne dve osoby z dvoch rôznych domácností. Nevzťahuje sa to však na deti vo veku do 11 rokov.

Školy zostanú pre väčšinu žiakov zatvorené až do februára a prevažná časť výučby bude prebiehať online. Deti kľúčových pracovníkov a deti so špeciálnymi potrebami však budú do škôl chodiť aj naďalej. Zatvorené budú i kostoly a modlitebne.

Zastavenie šírenia koronavírusu

V Škótsku počas nedele potvrdili ďalších 1905 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 z 13 810 vykonaných testov, píše BBC.

Národná zdravotná služba (NHS) podľa Sturgeonovej situáciu v súčasnosti zvláda. Ak však nárast počtu prípadov COVID-19 bude pokračovať súčasným tempom, môže nastať jej preťaženie.

Škótska vláda na "víťazstvo" v súboji s vírusom potrebuje zrýchliť proces očkovania a spomaliť šírenie nákazy prísnejšími opatreniami.

Prvú dávku vakcíny proti COVID-19 v Škótsku podľa Sturgeonovej slov dostalo už viac ako 100 000 ľudí. Do krajiny by do konca januára malo doraziť 900 000 dávok vakcín vyvinutých spoločnosťou AstraZeneca a spoločnosťami BioNTech a Pfizer.