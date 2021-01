Lukašenko chcel zabíjať disidentov v zahraničí. V exile je aj Cichanovská

Uniknutá nahrávka ukazuje taktiky bieloruskej KGB.

4. jan 2021 o 16:57 Lukáš Onderčanin

MINSK, BRATISLAVA. Pavel Šeremet, bielorusko-ruský novinár a kritik Alexandra Lukašenka aj Vladimira Putina, si v júli 2016 sadol do auta v centre Kyjeva a smeroval na nahrávanie svojej rannej relácie v rádiu Vesti. Na križovatke v centre Kyjeva však v jeho aute explodovala nastražená bomba a Šeremet zomrel.

Aj keď ukrajinská prokuratúra aktuálne viní zo smrti prestížneho novinára najmä trojicu, ktorá má blízko k proruským separatistom, záujem na jeho smrti mal ešte štyri roky predtým niekto iný.

Nahrávka z roku 2012, ktorú teraz zverejnil web EU Observer, ukazuje, že bieloruský vodca Alexander Lukašenko mal záujem na vraždách svojich oponentov v zahraničí a priamo vyhradil financie pre bieloruskú KGB, aby politikov v exile či Šeremeteva odstránili.

Tieto odhalenia môžu znepokojiť najmä líderky súčasnej bieloruskej opozície, ktoré žijú v exile a ktorých manželia sú väčšinou vo väzení.

Čakal na výsledky

Nahrávka z apríla 2012 pochádza zo stretnutia operatívcov tajnej služby KGB a jej šéfa Vadima Zajceva. „Šeremet je kurva... Nastražíme bombu alebo niečo také a tohto zasraného potkana roztrháme na kúsky – nohy jedným smerom, ruky druhým. Ak by to vyzeralo prirodzene, ľudia by na to tak nemysleli,“ vraví na nahrávke Zajcev. „Nastražiť to nebude žiaden problém,“ odpovedá mu jeden z agentov.

Pasáž z nahrávky z kancelárie šéfa KGB, ktorá je dlhá 24 minút, pôvodne získal bieloruský opozičný aktivista a bývalý člen špeciálnej protiteroristickej jednotky Igor Makar.