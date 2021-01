Trumpa čakajú ďalšie napäté dni. Za bežných okolností by ho už odvolávali

Kongres v stredu potvrdí víťazstvo Bidena.

4. jan 2021 o 16:24 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Najvyšší počet hospitalizovaných od začiatku pandémie a počet obetí, ktorý presahuje 340-tisíc. Prezident Donald Trump napriek tvrdeniam odborníkov naďalej na twitteri tvrdí, že počty nakazených v Spojených štátoch sú prehnané.

Medzitým sa v médiách hovorí o tom, či by sa do 20. januára, keď ho v úrade nahradí demokrat Joe Biden ešte predsa len nedalo stihnúť ďalšie odvolávanie prezidenta. Ten pritom verí, že v úrade by mohol ostať aj po spomínanom termíne.

A nielen verí, ale aj aktívne koná tak, aby výsledky novembrových volieb ešte zvrátil. Práve toto konanie spustilo úvahy o novom impeachmente. Posledné dni Trumpovho vládnutia sa odohráva mnoho vecí, len nie pokojné odovzdávanie moci novej administratíve.

Nájdite hlasy

Musíte „nájsť“ 11 780 hlasov potrebných na to, aby v Georgii nakoniec vyhral súčasný prezident, povedal Trump v sobotňajšom telefonáte štátnemu tajomníkovi (šéfovi administratívy) štátu Georgia Bradovi Raffenspergerovi, republikánovi, ktorý však potvrdil Bidenovo víťazstvo v štáte.

Rozhovor dostalo viacero amerických médií, ako prvý nahrávku zverejnil denník Washington Post. Trump sa Raffenspergerovi raz vyhráža stíhaním, inokedy ho chváli, ale so svojou žiadosťou napriek opakovaným výzvam neuspeje.

Raffensperger si stojí za tým, že nie sú žiadne dôkazy o volebných podvodoch v štáte, ktorý patril medzi rozhodujúce, aj keď zmena v ňom samotnom by volebný výsledok nezmenila.