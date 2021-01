Zomrel diplomat Brian Urquhart, podieľal sa na založení OSN

Britský diplomat slúžil 12 rokov ako druhý najvyššie postavený činiteľ OSN.

LONDÝN. Vo veku 101 rokov zomrel britský diplomat Brian Urquhart, ktorý stál pri zrode Organizácie Spojených národov (OSN) a zohral významnú úlohu v mierotvornom úsilí tohto medzinárodného telesa.

Radca prvých piatich generálnych tajomníkov OSN

Urquhart sa narodil v roku 1919 v anglickom Bridporte, počas druhej svetovej vojny slúžil v britskej armáde i tajných službách, neskôr sa stal v poradí iba druhým činiteľom zamestnaným v OSN po vzniku tejto organizácie v roku 1945.

Pôsobil ako hlavný radca prvých piatich generálnych tajomníkov OSN. Urquhart pracoval pre komisiu, ktorá v roku 1945 zriadila Sekretariát OSN, usporiadala prvé stretnutie Valného zhromaždenia v Londýne a zriadila stálu centrálu OSN v New Yorku.

Založil mierové sily OSN

Diplomat bol však najviac známy vďaka vytvoreniu a riadeniu mierotvorných misií OSN vo vojnových zónach na celom svete.

Urquhart nazýval mierové sily "armádou bez nepriateľa" a rozhodol o tom, že ich príslušníci budú mať modré prilby na odlíšenie od bojovníkov.

Vyhlásil, že mierové jednotky smú vstúpiť do vojnovej oblasti iba so širokou politickou podporou a s cieľom ukončiť vojnový stav či sprostredkovať rokovania.

Predtým, ako v roku 1986 odišiel do dôchodku, riadil 13 mierotvorných operácií, do mierových síl naverboval 10 000 vojakov z 23 krajín a z mierotvorného úsilia spravil jednu z najviditeľnejších a politicky najpopulárnejších funkcií OSN.

Mierové sily OSN v roku 1988 získali Nobelovu cenu mieru.

Urquhart slúžil 12 rokov ako druhý najvyššie postavený činiteľ OSN. V roku 1974 nahradil amerického diplomata Ralpha Buncheho na poste námestníka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti.

Po skončení kariéry sa stal členom Fordovej nadácie (FF), písal knihy a komentáre do časopisu The New York Review of Books. V roku 1987 vydal autobiografiu "A Life in Peace and War". Na konte má niekoľko publikácií o lídroch a operáciách OSN.