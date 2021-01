Potrebujem, aby sa našlo 11 780 hlasov. Trump tlačil na predstaviteľa Georgie

Trump nie je schopný prijať fakty a stále verí, že je možné zvrátiť výsledok volieb.

3. jan 2021 o 22:19 ČTK

WASHINGTON. Nadávky, lichôtky a hrozby použil v sobotňajšom hodinovom telefonáte americký prezident Donald Trump, keď sa snažil presvedčiť štátneho tajomníka štátu Georgia Brada Raffenspergera, aby našiel dostatočný počet voličských hlasov a zmenil výsledok prezidentských volieb v tomto štáte.

Napísal to denník The Washington Post, ktorý získal záznam telefonátu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prehra v Georgii nepripadá do úvahy

"Potrebujem len, aby sa našlo 11 780 hlasov," povedal napríklad Trump, ktorý sa stále nezmieril s výsledkom prezidentských volieb, v ktorých prehral s kandidátom demokratov Joe Bidenom.

Trump Raffenspergerovi okrem iného povedal, že na seba berie veľké riziko, ak odmietne podporiť jeho tvrdenia o víťazstve.

Biden v Georgii zvíťazil o 11 779 hlasov a Raffensperger to považuje za presný výsledok. Trumpovi povedal, že sa upína k vyvráteným konšpiračným teóriám.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/o3hrN0cP58Y

"Ľudia v Georgii sa hnevajú, ľudia v celej krajine sa hnevajú. Nie je na tom nič zlé, keď poviete, že ste to prepočítali," vyhlásil Trump, na čo Raffensperger odvetil: "Pán prezident, údaje, ktoré máte, sú chybné." Raffensperger je rovnako ako Trump republikán.

"Jediné, čo chcem, je nájsť 11 780 hlasov, čo je o jeden viac, ako máme, pretože my sme v tom štáte vyhrali. Moja prehra v Georgii nepripadá do úvahy, zvíťazili sme o stovky tisíc hlasov," tvrdil Trump.

Nie je schopný prijať fakty

The Washington Post tiež napísal, že záznam konverzácie, ktorá bola v niektorých okamihoch nesúvislá, poskytuje náhľad na to, do akej miery zostáva Trump ponorený do témy svojej volebnej prehry a aký je z nej zúfalý.

Nechce alebo nie je schopný prijať fakty a stále verí, že je možné zvrátiť výsledok v niektorých štátoch a udržať sa v úrade, uviedol denník. Biden má zložiť prísahu 20. januára.

Na linke bolo spolu s Trumpom niekoľko jeho poradcov vrátane právničky Clety Mitchellovej a personálneho šéfa Bieleho domu Marka Meadowsa. Mitchellová tvrdí, že z Raffenspergerovho úradu vyšli v minulých dvoch mesiacoch chybné vyhlásenia.

Trump dnes o rozhovore informoval na twitteri a napísal, že Raffensperger "nebol ochotný alebo schopný odpovedať na otázky týkajúce sa podvodov s hlasmi, ničenia hlasov, započítavania voličov z iných štátov a mŕtvych voličov". "Nemá o tom tušenie," myslí si Trump.

Raffensperger vo svojom tweete reagoval: "Vo všetkej úcte, prezident Trump: To, čo hovoríte, nie je pravda."