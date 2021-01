V Česku uhryzol had malé dievča, zviera ani majiteľa zatiaľ nenašli

Prípad vyšetruje polícia ako pokus o ublíženie na zdraví.

2. jan 2021 o 23:39 TASR

PRAHA. Česká polícia stále pátrala po hadovi, ktorý v obci Jenštejn pri Prahe pohrýzol osemročné dievčatko. Obyvateľov obce preto vyzýva na opatrnosť. Dievča nemá byť v ohrození života.

Polícia zatiaľ nevypátrala ani majiteľa hada, informovala v sobotu večer spravodajská televízia ČT24.

Podľa nej policajti od piatkového večera preverovali, či had niekomu nechýba, prípadne, či niekto nevie o chovateľovi v okolí.

"Podľa predbežného vyšetrovania nemáme žiadnu informáciu, že by niekto choval hady," uviedla policajná hovorkyňa Michaela Richterová.

"Prípad vyšetruje polícia ako pokus o ublíženie na zdraví, je ale možné, že sa kvalifikácia zmení," dodala hovorkyňa polície.

Do sobotňajšieho popoludnia pokračovalo prehľadávanie lokality, kde had dievčatko na Nový rok uhryzol. Zapojili sa aj dobrovoľníci a hasiči. Obyvatelia Jenštejna by mali byť naďalej opatrní. Ak by hada objavili, mali by zavolať políciu.