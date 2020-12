Vo Francúzsku silnie kritika za pomalé očkovanie proti koronavírusu

V krajine je vysoký stupeň nedôvery verejnosti voči očkovaniu proti COVID-19.

30. dec 2020 o 14:59 TASR

PARÍŽ. Francúzska vláda v stredu čelila kritike za pomalý postup v očkovaní ľudí proti ochoreniu COVID-19. Tento problém zhoršuje aj vysoký stupeň nedôvery verejnosti voči tomuto očkovaniu, píše tlačová agentúra AFP.

Kritika stratégie

Francúzsko sa v nedeľu pridalo k niekoľkým ďalším členským krajinám Európskej únie, ktoré spustili očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer a BioNTech, a najprv sa zameralo na seniorov v opatrovateľských domovoch.

Za prvé tri dni však vakcínu dostalo menej než 100 ľudí - v porovnaní so zatiaľ 42 000 ľuďmi v Nemecku. To vyvolalo otázky a pochybnosti okolo opatrného prístupu francúzskej vlády k očkovaniu obyvateľstva, ktoré je do veľkej miery nedôverčivé voči vakcinácii.

Stratégia Francúzska "sa nehodí k situácii, ktorá je taká nebezpečná," povedal pre rozhlasovú stanicu Europe 1 francúzsky popredný genetik Axel Kahn, ktorý vedie Národnú ligu proti rakovine.

Chrániť zraniteľných

Kahn uviedol, že ľudí, ktorí váhajú so zaočkovaním, sa musí vláda snažiť presvedčiť "transparentnosťou a elánom".

"Musíme chrániť Francúzov a tých, čo sú zraniteľní," dodal vedec.

Takisto vyzval, aby sa na prvé miesto v rade na očkovanie dostali zdravotníci - ešte pred seniorov.

Británia, ktorá začala očkovať vakcínou od firiem Pfizer a BioNTech o tri týždne skôr než EÚ, už zaočkovala státisíce ľudí. A v USA dostalo vakcínu už vyše milión ľudí.

Philippe Juvin, šéf núdzových služieb v parížskej nemocnici Georgea Pompidoua, povedal, že sa zdá, akoby Francúzsko nemalo štátnu "stratégiu očkovania".

Podľa prieskumu agentúry Ipsos Global Advisor, zrealizovaného v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom, sa chce dať zaočkovať len 40 percent Francúzov.