Švajčiarsky vzdušný priestor bude chránený 24 hodín denne

V nepretržitej pohotovosti budú dve nadzvukové stíhačky typu F-18.

29. dec 2020 o 16:08 TASR

ŽENEVA. Vzdušný priestor Švajčiarska bude od 31. decembra chránený 24 hodín denne. V nepretržitej pohotovosti budú dve nadzvukové stíhačky typu F-18, informovala v utorok agentúra AFP.

Neustála ochrana

"Letecká polícia bude odteraz v pohotovosti 24 hodín denne, aby zaistila bezpečnosť a suverenitu švajčiarskeho vzdušného priestoru," uvádza sa v utorkovom vyhlásení švajčiarskych ozbrojených síl.

O posilnení ochrany vzdušného priestoru sa vo Švajčiarsku diskutuje už od roku 2009. Naliehavosť tejto otázky ešte zdôraznil prípad z roku 2014, keď švajčiarske letectvo nebolo schopné eskortovať unesené lietadlo smerujúce do Ženevy.

Unesené lietadlo

Vo februári 2014 etiópsky druhý pilot uniesol vlastné lietadlo s 202 osobami na palube a pristál s ním vo Švajčiarsku, kde mal v úmysle požiadať o azyl.

Švajčiarske stíhačky vtedy k unesenému lietadlu nevzlietli, hoci sa vopred vedelo, že smeruje do Ženevy. V tom čase totiž zabezpečovali ochranu vzdušného priestoru krajiny len počas dennej pracovnej doby.

V reakcii na tento incident švajčiarsky parlament odsúhlasil plán na postupné posilnenie ochrany vzdušného priestoru.

Jeho poslednou fázou je práve nepretržitá pohotovosť dvojice stíhačiek F-18 od 31. decembra, a to 24 hodín denne sedem dní v týždni. Vzlietnuť by mali byť schopné do 15 minút od spustenia poplachu.

V záujme realizácie plánu bolo v rámci vzdušných síl, armádnych logistických zložiek a veliacich štruktúr vytvorených takmer 100 pracovných miest. Nový systém bude stáť približne 30 miliónov švajčiarskych frankov (28 miliónov eur) ročne.