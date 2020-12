Vojaci v Británii budú pomáhať pri testovaní na školách

29. dec 2020 o 12:07 TASR

LONDÝN. Príslušníci britskej armády budú od januára pomáhať zabezpečovať hromadné testovanie na školách a vzdelávacích inštitúciách v Anglicku, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.

Ministerstvo obrany uviedlo, že 1500 príslušníkov armády poskytne podporu programu testovania, ktorý má v januári umožniť bezpečný návrat žiakov do škôl.

Väčšina žiakov druhého stupňa základných škôl v Anglicku má ďalší (druhý) trimester začať prostredníctvom on-line vyučovania, čo vedeniu škôl poskytne čas na prípravu testovacích programov pre študentov a personál.

Vojaci budú podľa ministerstva obrany prevažne poskytovať podporu a rady prostredníctvom telefónu pre inštitúcie v súvislosti s testovaním. Budú však pripravení pomôcť aj fyzicky.

Armáda v novembri pomáhala pri celoplošnom testovaní v meste Liverpool a nedávno pri testovaní vodičov kamiónov uviaznutých na ceste z Británie do Francúzska, pripomína BBC.

Minister obrany Ben Wallace uviedol, že na testovanie v školách budú použité rýchlotesty určené na hromadné testovanie obyvateľstva, ktorých výsledok si nevyžaduje laboratórne spracovanie.

Študenti si vo väčšine prípadov spravia výter z nosa sami pod dohľadom príslušného školského pracovníka alebo na to určeného dobrovoľníka.

Británia sa rozhodla k tomuto kroku pristúpiť po varovaní zo strany dvoch učiteľských odborových organizácii, podľa ktorých návrat žiakov do škôl po vianočných prázdninách predstavuje pre študentov vyššiu hrozbu nákazy novým, rýchlo sa šíriacim variantom koronavírusu.

Online vyučovanie

V Anglicku sa študenti záverečných ročníkov stredných škôl vrátia začiatkom druhého trimestra, teda 4. januára, pričom ostatní žiaci sa budú vzdelávať online. Fyzický návrat všetkých študentov do škôl je predbežne naplánovaný na 11. januára.

V Škótsku sa druhý trimester začne 11. januára a najmenej do 18. januára bude vyučovanie prebiehať online formou.

Vo Walese bude vyučovanie taktiež prebiehať online; očakáva sa však, že väčšina žiakov sa fyzicky vráti do škôl do 11. januára. Kompletný návrat žiakov do škôl by mal nastať do 18. januára.

V Severnom Írsku budú môcť žiaci fyzicky chodiť do škôl od začiatku trimestra. Študenti 8. až 10. ročníka prejdú od 25. januára na dištančné vzdelávania na obdobie najmenej dvoch týždňov.

Školy vo všetkých častiach Spojeného kráľovstva zostávajú naďalej otvorené pre deti so špeciálnymi potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Anglicko, Wales a Škótsko sa taktiež dohodli, že školy budú môcť naďalej fyzicky navštevovať deti pracovníkov v prvej línii, dodala BBC.