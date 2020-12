Česko očakáva vo štvrtok ďalších 19-tisíc dávok vakcíny

Pôvodne mala druhá várka prísť už v pondelok.

29. dec 2020 o 8:31 SITA

PRAHA. Ďalšie vakcíny proti koronavírusu by mali do Českej republiky doraziť už vo štvrtok 31. decembra. Uviedla to hovorkyňa českého ministerstva zdravotníctva Barbora Peterová.

Celkovo by malo ísť o 19-tisíc dávok, pričom časť z nich by mala zamieriť do krajských nemocníc. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Pôvodne mala druhá várka vakcín do ČR prísť už v pondelok, ale firma Pfizer uviedla, že má logistické ťažkosti priamo vo výrobe v Belgicku. Meškajú tak aj vakcíny určené pre Španielsko či Nemecko.

Prvé vakcíny do Česka prišli v noci z piatka na sobotu. Bolo to 9 750 dávok. V priebehu januára by malo do Česka doraziť ďalších zhruba 320-tisíc dávok vakcíny.