Babiš nalieha na Úniu, z jednej ampulky vakcíny chce vyťažiť o dávku viac

Pre Česko by to znamenalo zvýšenie o takmer 1,6 milióna dávok.

29. dec 2020 o 6:31 TASR

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš oznámil, že žiada, aby Európska komisia schválila použitie šiestich dávok z jednej ampulky vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech, a nielen piatich dávok.

Babiš poukázal na to, že liekové agentúry v USA a Izraeli tento postup už odsúhlasili, takže výťažnosť očkovacej látky je tam o pätinu vyšší. Napísal to portál Novinky.cz.

"Zdravotníci ma informovali, že z jednej ampuly natiahnu nie päť, ale šesť dávok. Rovnaká informácie dnes zaznela aj v Nemecku. To by znamenalo - ak to EMA schváli, že by Únia namiesto 300 miliónov dávok dostala 360 miliónov dávok," povedal premiér Babiš pre českú televíziu Nova, pričom spomenul Európsku liekovú agentúru so sídlom v holandskom Amsterdame.

Babiš dodal, že v pondelok vyzval predsedníčku eurokomisie Ursulu von der Leyenovú, aby to urýchlene riešili. Pre Česko by to znamenalo zvýšenie z ôsmich miliónov na takmer 9,6 milióna dávok.

"Tá šiesta dávka sa dnes de facto hádže do koša. Dúfam, že Európa bude reagovať rýchlo a nebudeme zasa kukať, ako to USA a Izrael už dávno majú, a u nás to potrvá strašne dlho," vyhlásil premiér.

Fľaštička vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech sa rozmrazuje z mínus 70 stupňov Celzia na mínus dva až osem stupňov v bežnej chladničke.

Je to koncentrát, ktorý sa ďalej riedi na päť dávok a v budúcnosti teda možno na šesť očkovacích dávok, uviedol portál Novinky.cz.