Falošné vakcíny a hackeri. O tekuté zlato bojujú aj kriminálnici

Predávať sa môže aj poradie očkovania.

28. dec 2020 o 16:31 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Dodávku, ktorá v sobotu viezla do nitrianskej nemocnice vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech, sprevádzala aj policajná eskorta. Podobne to bude aj pri dodávkach do ďalších slovenských nemocníc.

Aj prvé kamióny z továrne Pfizeru v belgickom Puurse sprevádzala polícia, pričom vodičov vyškolili na rôzne nepredvídané situácie, ktoré by mohli doručenie vakcín ohroziť.

Očkovacie látky sa podľa medzinárodných organizácií môžu v ďalších mesiacoch stať cieľom kriminálnych skupín. Už teraz sa snažia distribučnú sieť narušiť hackeri. Vakcíny, ktoré musia byť skladované v prísne určených podmienkach, sa môžu stať dôležitým artiklom aj na čiernom trhu. Interpol preto varuje, aby boli štáty na podobné prípady pripravené.

Útoky hackerov

Viaceré vakcíny na koronavírus vrátane vakcíny Comirnaty od Pfizeru a BioNTechu sa musia prevážať v extrémnom chlade okolo -70 stupňov Celzia.

Ak sa pri distribúcii táto teplota na dlhší čas nezachová, látka môže stratiť účinnosť.