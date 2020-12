Briti s pasmi, Španieli bez nich? Gibraltár stále nevie, ako bude vyzerať jeho brexit

Hranicu denne prekračujú desaťtisíce ľudí.

28. dec 2020 o 15:08 Matúš Krčmárik

Už o pár dní môžu byť rady pri vstup do Gibaltáru oveľa väčšie ako teraz. (Zdroj: SITA/AP)

Článok pokračuje pod video reklamou

GIBRALTÁR, BRATISLAVA. Štyridsaťročná Eva María Nortonová žije v španielskom Cádize, ale už jedenásť rokov prekračuje hranicu do Gibraltáru, kde sa živí ako upratovačka.

Aj ona pre El País priznáva, že už má dosť neistoty z posledných štyroch rokov od referenda, v ktorom si Briti odhlasovali odchod z Európskej únie.

Gibraltár, ktorý leží nad prielivom, ktorým Stredozemné more ústi do Atlantického oceánu, totiž patrí Británii a to znamená, že už nie je súčasťou Európskej únie. Od začiatku nového roka sa končí aj prechodné obdobie.

Hľadá si prácu v Španielsku

Kým Británia s Európskou úniou uzavrela minulý týždeň dohodu o budúcich vzťahoch, čím výrazne znížila neistotu o budúcnosti, o Gibraltáre sa vedú osobitné rokovania. A tie ešte výsledok nepriniesli.