Česko zasiahol veľmi silný vietor, hasiči hlásia stovky výjazdov

Polícia musela pre popadané stromy uzavrieť niekoľko ciest.

28. dec 2020 o 11:51 SITA

BRATISLAVA. Česko zasiahol silný vietor, ktorý trápi najmä východ a sever republiky.

Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s tým, že hasiči v súvislosti s počasím hlásia stovky výjazdov a polícia musela pre popadané stromy uzavrieť niekoľko ciest. Výstraha je platná až do polnoci.

Silný vietor krajinu zasiahol v nedeľu popoludní a odvtedy majú jednotky Integrovaného záchranného systému plné ruky práce. Len na Vysočine, kde platí výstraha s vysokým stupňom nebezpečenstva, vyrazili hasiči do pondelkového rána k viac ako 200 udalostiam.



"Najčastejšie hasiči odstraňovali popadané stromy a vetvy, ktoré spadli na komunikácie a bránili tak plynulej premávke. Najviac udalostí riešili hasiči na Havlíčkobrodsku a Žďársku," potvrdila televízii Nova hovorkyňa hasičov Petra Musilová s tým, že hasiči museli vyraziť aj k niekoľkým nehodám, keď autá narazili do popadaných stromov. Nehody sa, našťastie, zaobišli bez zranení.



Veľmi vážna bola situácia aj na Pardubicku, kde do dnešného rána hasiči vyrazili k 131 udalostiam.



Hasiči sa pritom nezastavili aj v pondelok. "Od dnešnej šiestej do deviatej hodiny rannej zasahovali vysočinskí hasiči pri ďalších viac ako piatich desiatkach udalostí súvisiacich s počasím," potvrdili hasiči Kraja Vysočina na sociálnych sieťach, pričom poznamenali, že opäť najčastejšie odstraňovali popadané stromy a vetvy z komunikácií.



Pre popadané stromy musela polícia v noci uzavrieť niekoľko ciest.





Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pred veľmi silným vetrom platí v častiach Libereckého kraja do pondelkového poludnia, v častiach Pardubického, Olomouckého, Moravskosliezskeho, Stredočeského kraja a častiach Kraja Vysočina do 20:00.

V častiach Moravskosliezskeho kraja (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec) platí výstraha s vysokým stupňom nebezpečenstva až do polnoci v noci na utorok.



Pre časti Ústeckého, Libereckého, Královohradeckého, Stredočeského, Juhočeského, Pardubického, Juhomoravského, Olomouckého, Zlínskeho, Moravskosliezskeho kraja a časti Kraja Vysočina platí výstraha s nízkym stupňom nebezpečenstva.