Nateraz končíme, ale dohoda o brexite nie je večná. Čo prináša?

Otázky a odpovede o vianočnej dohode.

25. dec 2020 o 15:59 Matúš Krčmárik

Neoplatilo sa to, odkazoval vo štvrtok aktivista pred sídlom britského premiéra. (Zdroj: SITA/AP)

Článok pokračuje pod video reklamou

LONDÝN, BRATISLAVA. Týždeň pred koncom prechodného obdobia konečne vznikla dohoda o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou.

Prinášame otázky a odpovede o tom, čo prináša a čo znamená do budúcnosti.

O čom je vianočná dohoda?

Veľká Británia opustila Európsku úniu už na konci januára, no vtedy sa de facto nič nezmenilo. Začalo sa len prechodné obdobie, počas ktorého sa riadila európskymi reguláciami. To sa končí na konci tohto roka.

Súvisiaci článok Únia a Británia uzavreli dohodu o podobe budúcich vzťahov Čítajte

Do štvrtka však nebolo jasné, aké budú obchodné vzťahy medzi Úniou a Britániou od januára.

Ak by žiadna osobitná obchodná dohoda nevznikla, klesli by na prakticky najnižšiu možnú úroveň, riadili by sa pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

To by znamenalo zavádzanie ciel, hraničné kontroly, narušenie dodávateľských reťazcov pri obchode s kontinentom, ktorý je pre britskú ekonomiku zďaleka najdôležitejším obchodným partnerom.

Toto všetko je teraz zažehnané?

Do veľkej miery áno. Podľa dohody sa nebudú pri vzájomnom obchode uplatňovať clá ani kvóty na dovážané tovary. Stále však platí, že Británia odchádza z colnej únie aj zo spoločného trhu.

Práve to bolo hlavnou podmienkou vlády Borisa Johnsona, ktorý opakoval, že krajina sa musí stať znovu suverénnou.