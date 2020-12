V Česku výrazne klesol počet hospitalizovaných

Vo štvrtok v Českej republike pribudlo 4 363 prípadov ochorenia COVID-19.

25. dec 2020 o 11:16 SITA

Je to výrazne menej ako v ostatných dňoch, to je však výsledkom menšieho počtu vykonaných testov v dôsledku vianočných sviatkov. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.



Výrazný pokles Česko zaznamenalo aj v počte hospitalizovaných. V súčasnosti je s ochorením COVID-19 v nemocniciach 4 455 pacientov, deň predtým to bolo o takmer 400 viac. Vo vážnom stave je podľa aktuálnych dát 634 pacientov.



Rizikové skóre, od ktorého závisí zmena opatrení, je na hodnote zodpovedajúcej piatemu stupňu protiepidemického systému. Od stredy je na hodnote 81. Reprodukčné číslo kleslo z 1,34 na 1,22.



Celkovo v Česku potvrdili viac ako 664-tisíc prípadov nákazy koronavírusom, aktívnych je v súčasnosti 96 308. Viac ako 557-tisíc ľudí sa uzdravilo a 10 859 v dôsledku nákazy zomrelo.